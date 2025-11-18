Onda Cero Córdoba celebra los 35 años de la cadena sacando ‘Más de uno Córdoba’ a la calle

Onda Cero cumple 35 años y lo celebra como mejor sabe hacerlo: saliendo a la calle en busca de los oyentes. Este miércoles 19 de noviembre, el programa ‘Más de uno Córdoba’, con Antonio David Jiménez, se retransmitirá en directo a partir de las 12:20, desde el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, y a las 13:40 Noticias Mediodía Córdoba con María Luisa Hurtado.

Con esta acción, Onda Cero Córdoba refuerza una vez más su compromiso con la cercanía, una de las señas de identidad de la cadena de Atresmedia, que desde su nacimiento hace tres décadas y media, se ha mantenido conectada a la sociedad, acompañándola en su transformación.

Desde su primer día de emisión, Onda Cero ha apostado por la información local y el servicio público con el fin de dinamizar los territorios, conectando el tejido socioeconómico con los ciudadanos a través de una comunicación emocional y efectiva.

Pluralidad, independencia y compromiso

En un entorno mediático dominado por la velocidad, la polarización y el ruido, Onda Cero ha hecho de la pluralidad, la independencia y el rigor informativo sus señas de identidad. A lo largo de sus 35 años de historia, la cadena generalista de Atresmedia ha consolidado un modelo de radio que apuesta por la reflexión, la escucha activa y el criterio propio.

Sus programas recogen una amplia diversidad de opiniones, sensibilidades y perspectivas, permitiendo al oyente construir una visión completa y crítica de la actualidad. En sus micrófonos caben todas las voces: las que analizan, las que opinan, las que denuncian… y también las que disienten. Esa amplitud no solo en los contenidos, sino también en los perfiles profesionales que los defienden, ha convertido a Onda Cero en un espacio de referencia para una audiencia diversa y exigente.

La cadena ha sabido conjugar la experiencia de comunicadores consolidados con la energía de nuevas voces, que aportan frescura, innovación y cercanía al relato radiofónico. Una combinación que enriquece la programación y demuestra que el talento y la renovación no están reñidos con la calidad.

A esta pluralidad se suma otro valor irrenunciable: la independencia editorial. Onda Cero informa sin ataduras, analiza con libertad y opina sin condicionantes externos. Esa autonomía es la base de su credibilidad y permite ofrecer un relato fiel, honesto y contrastado de lo que ocurre, libre de presiones políticas, ideológicas o económicas.

Frente a la consigna, la pregunta incómoda. Frente al ruido, la opinión informada. El espíritu crítico no solo se permite: se estimula.

Porque comprender la realidad también implica cuestionarla, matizarla y volver a mirarla desde otros ángulos. Esta vocación ha hecho de Onda Cero un punto de encuentro para quienes no se conforman con respuestas simples.

Todo ello se traduce en una programación variada, ágil y de calidad, que equilibra información, análisis, entretenimiento, divulgación y humor. Una radio viva, coherente y comprometida con su tiempo, pensada para estar al lado de sus oyentes en cada momento del día.