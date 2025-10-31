Solucionada la incidencia que provocaba retrasos en trenes de Alta Velocidad entre Villanueva y Adamuz

El Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha dado por solucionada a primera hora de este viernes 31 de octubre la incidencia registrada en la tarde de este jueves que causaba retrasos en los trenes de Alta Velocidad que circulan en la provincia de Córdoba entre Villanueva de Córdoba y Adamuz.

Según informa Adif en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la incidencia ha quedado "solucionada" durante la madrugada y la circulación de los trenes de Alta Velocidad por esta zona "tiende a normalizarse".

La incidencia en la infraestructura, con origen descartado en principio por efectos del temporal, se produjo sobre las 16.00 horas y la circulación lenta afectó a un tramo de un kilómetro. Efectivos de Adif han trabajado en horario de noche para solucionar la incidencia.