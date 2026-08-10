El Ayuntamiento de Córdoba inicia las obras de Preferencia en El Arcángel

Las obras de terminación de las fachadas de Preferencia y Fondo Sur del Nuevo Arcángel ya han comenzado. Responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de la empresa Sepisur XXI han firmado el acta de inicio de los trabajos, que tendrán una duración prevista de seis meses.

La actuación cuenta con un presupuesto de adjudicación de 1.273.167,63 euros y permitirá completar dos de los cuerpos del estadio que permanecían pendientes desde hace años. Como primeros trabajos, se ha iniciado el vallado y la delimitación del entorno de las obras. En los próximos días está previsto el traslado y acopio de los materiales necesarios.

La intervención parte de un análisis del estado actual de ambas zonas y de los proyectos técnicos elaborados para su construcción. El cuerpo de Preferencia se terminó en 2005, mientras que el Fondo Sur quedó finalizado en 2011, aunque ambos mantenían pendientes sus acabados exteriores.

Una fachada similar a la del Fondo Norte

El proyecto contempla diferentes soluciones para completar las dos fachadas. En Preferencia, entre las plantas primera y quinta se instalarán módulos de celosías orientables con lamas verticales de aluminio extruido, similares a los que ya existen en las zonas ocupadas por dependencias municipales.

Entre las plantas sexta y octava se colocará chapa de acero inoxidable perforada y plegada, siguiendo el mismo acabado exterior que presenta actualmente el Fondo Norte.

En el Fondo Sur, por su parte, se instalará también el sistema de fachada del Fondo Norte, compuesto por lienzos de chapa de acero inoxidable perforada y plegada sobre una estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado.

Bellido: "Pone fin a una espera de más de veinte años"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado que el inicio de las obras supone poner fin a "una espera de más de veinte años" y a una reivindicación histórica de los aficionados del Córdoba CF y de la ciudadanía.

Bellido ha señalado que la actuación permitirá acabar con la imagen de "obra inacabada" que ofrece el estadio desde el acceso por la A-4. El alcalde también ha recordado otros avances realizados durante el actual mandato, como la cesión del estadio al Córdoba CF y la finalización de la pavimentación de los accesos peatonales en las zonas de Fondo Norte y Tribuna.

El Ayuntamiento espera que los trabajos puedan estar concluidos a lo largo de este año, cerrando así una de las actuaciones pendientes más antiguas del principal estadio de la ciudad.