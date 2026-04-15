Viamed se suma un año más a la media maratón 'Ciudad de Chiclana'

La tercera edición de la Viamed Media Maratón Ciudad de Chiclana se celebra este domingo, desde las 9.00 horas, en la zona del litoral chiclanero, con salida y meta en las instalaciones del Pabellón Costa Sancti Petri. Así lo han anunciado la delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón, y el organizador de la prueba, Daniel Castilla. Este evento dará comienzo en la tarde del viernes con la apertura de la Feria del Corredor y la entrega de dorsales en Atenas Playa, continuará en la jornada del sábado y finalizará el domingo con la carrera.

Más de 2.800 atletas se han inscrito a la prueba, una cifra que bate el récord de participación en una media maratón en la provincia de Cádiz. Además, otro dato a tener en cuenta es que habrá participantes de 36 nacionalidades diferentes. Entre los atletas participantes destacan las figuras de Martín Fiz y Reyes Estévez, que ya son caras conocidas en la prueba chiclanera; David Martínez, hermano de Chema Martínez; Jorge González, actual campeón de España de media maratón, o los internacionales Kelvine Kiptoo, David Kiplagat, Katherine Tisalema o Annet Chesang. Además, serán protagonistas atletas como Eric Domingo, que correrá con su madre, Silvia Roldán, para dar visibilidad a la esclerosis múltiple; la Asociación Carros de Fuego, con sus capitanes a la cabeza, o aquellos que corren a favor de la Asociación Corazón y Vida para Enfermos y Familiares de Cardiopatías Congénitas.

La carrera dará comienzo en el Pabellón de Costa Sancti Petri para continuar por el Paseo Marítimo hasta la segunda pista. De allí, los participantes llegarán a Novo Sancti Petri por la carretera de la Barrosa, rodearán la zona hotelera, para volver por la misma vía hasta la segunda pista, donde continuarán por los aparcamientos hasta la calle Atún, por la que subirán de nuevo a carretera de La Barrosa para llegar a la primera pista y luego a la rotonda de acceso a Sancti Petri. La carrera continuará hasta pasado el Estero de Carbonero, donde los atletas girarán para encarar la recta final, llegando y rodeando al poblado de Sancti, para acabar en la calle Estuario y entrada en meta.

“El recorrido es muy amplio y con muchas las calles que tendrán restringido el tráfico. No obstante, una vez que la carrera vaya pasando, se irá abriendo y restableciendo el tráfico. Desde las delegaciones de Deportes y Policía Local se está informando y señalizando para que las personas puedan ser previsoras. De todas formas, quiero pedir disculpas por las molestias que momentáneamente se puedan causar”, ha señalado la delegada de Deportes, quien ha agradecido a la organización de la prueba su implicación, así como a los colaboradores y voluntarios “que hacen posible la buena organización de la competición”.