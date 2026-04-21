La Universidad de Cádiz presenta la programación de la Semana Universitaria del Libro 2026

La Universidad de Cádiz ha presentado la programación de la Semana Universitaria del Libro 2026 (SUL26), una iniciativa impulsada por el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura que se desarrollará entre este lunes y el viernes 24 de abril en los distintos campus de la institución. La presentación ha tenido lugar en el Edificio Constitución 1812, en un acto presidido por el vicerrector, Gonzalo Sánchez; la directora general de Cultura, Ester Trigo; y el director del Área de Biblioteca, Archivo y Publicaciones, Jesús Fernández, quienes han dado a conocer una programación que combina actividades académicas, literarias y divulgativas en torno al libro y la lectura.

La agenda de esta edición se articula en torno a presentaciones editoriales, encuentros con autores, lecturas públicas, exposiciones y actividades participativas, con el objetivo de fomentar el hábito lector y promover el diálogo entre la comunidad universitaria y la sociedad. Asimismo, la programación presta una atención destacada a la figura de José Manuel Caballero Bonald, cuya obra y legado estarán presentes en diversas actividades conmemorativas.

En la presentación, el vicerrector de Sostenibilidad y Cultura ha destacado el hecho de que se dediquen parte de los actos de este año a Caballero Bonald, “a quien recordamos con tanto cariño en la Universidad, de la que es Doctor Honoris Causa”. En la misma línea, la directora general de Cultura ha puesto en valor que generalmente se dedican los actos a autores y autoras que están vivos, “pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad en el centenario del nacimiento de Caballero Bonald”. En este sentido, ha destacado la calidad de la exposición dedicada a su figura comisariada por José Jurado y Felipe Benítez Reyes y ha recordado que las actividades están abiertas a toda la ciudadanía, además de a la comunidad universitaria.