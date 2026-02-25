Educación y excelencia

La Universidad de Cádiz, premio a la mejor iniciativa en la plataforma AI Skills for Education

El reconocimiento distingue el programa de formación y certificación en Inteligencia Artificial ofrecido a PDI y PTGAS

Cádiz

Cádiz |

La recogida del galardón en una foto de archivo
La recogida del galardón en una foto de archivo | OCR

La Universidad de Cádiz ha sido reconocida con el premio a la mejor iniciativa desarrollada en la plataforma AI Skills for Education por la formación y oportunidad de certificación en Inteligencia Artificial (IA) ofrecida en 2025 a su Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

Este reconocimiento pone en valor la apuesta estratégica de la UCA por la capacitación de su comunidad universitaria en competencias vinculadas a la inteligencia artificial generativa, un ámbito clave para la transformación digital del sistema universitario y para la adaptación de la educación superior a los nuevos entornos tecnológicos.

AI Skills for Education es una plataforma de formación y certificación desarrollada por PUE Academy con el objetivo de facilitar a las instituciones educativas la formación y acreditación de su personal docente y estudiantado en el ámbito de la inteligencia artificial generativa.

La iniciativa integra cursos y certificaciones diseñados por compañías tecnológicas de referencia internacional como Microsoft, orientados a proporcionar una capacitación actualizada, estructurada y alineada con las demandas del entorno profesional. Esta propuesta formativa se consolida como una vía eficaz para integrar competencias en IA dentro del ecosistema educativo universitario.

