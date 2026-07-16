El terror de los años 80, el tema de Halloween 2026 en San Fernando

sMientras continúa ultimando los preparativos de la Feria del Carmen y de la Sal, el Ayuntamiento de San Fernando sigue avanzando en la planificación de los grandes eventos que marcarán el calendario festivo de la ciudad. En esa estrategia se enmarca la nueva edición de Halloween, cuya producción y tematización ha salido a licitación por un importe de 200.000 euros, con el objetivo de convertir nuevamente esta cita en un atractivo turístico y de ocio para vecinos y visitantes.

La programación se desarrollará los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre y volverá a apostar por una gran tematización urbana que transforme distintos espacios del centro de la ciudad, favoreciendo la llegada de visitantes, las pernoctaciones y el consumo en la hostelería, el comercio y el resto de la actividad económica local.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que “los eventos que organiza el Ayuntamiento forman parte de una estrategia de ciudad que busca generar actividad durante todo el año, atraer visitantes y seguir apoyando al comercio y a la hostelería con propuestas singulares y de calidad”.

Tras el éxito alcanzado en la pasada edición, el Ayuntamiento volverá a apostar por un formato pensado para todos los públicos y con actividades repartidas durante tres jornadas, permitiendo que tanto las familias como los aficionados al género disfruten de una experiencia inmersiva que va mucho más allá de una celebración puntual.

En esta ocasión, la temática elegida será el terror de los años 80, inspirándose en el cine, la música, las series y la estética retro de una década que marcó un antes y un después en la cultura popular. Toda la ambientación girará en torno a ese universo, con una cuidada escenografía y propuestas diseñadas específicamente para la ocasión. El Ayuntamiento pretende que las empresas también aporten ideas originales que aporten mayor calidad al evento.

El principal escenario será la Plaza del Rey, donde se instalará una gran escenografía que envolverá la fachada consistorial y un gran túnel del terror que ocupará buena parte del espacio. La instalación estará concebida para permitir la entrada continua de grupos numerosos, facilitando una elevada capacidad de visitantes y reduciendo los tiempos de espera.

Además, la programación incluirá pases continuos de pequeñas representaciones y performances de terror que animarán distintos puntos del centro histórico. La Alameda Moreno de Guerra y la Plaza de la Iglesia también contarán con una importante ambientación temática y acogerán actuaciones de animación y personajes caracterizados.

Como novedad, el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León se transformará en un gran videoclub inspirado en los años ochenta. Su vestíbulo recreará este emblemático espacio y durante las tres jornadas se proyectarán diariamente dos películas. En primer lugar, una sesión de carácter familiar y otra dirigida al público adulto, ambas acompañadas de una ambientación especial y un servicio de palomitas para los asistentes.

Por su parte, el parque Almirante Laulhé volverá a convertirse en el espacio Halloween Kids, una propuesta que cosechó una gran acogida el pasado año y que volverá a reunir actividades para el público infantil y familiar. La zona estará abierta a la participación de iniciativas privadas, con la posible instalación de mercadillos temáticos, atracciones y otras propuestas de ocio, mientras que el auditorio acogerá cada día espectáculos de gran formato y musicales dirigidos a todos los públicos.

Cavada ha señalado que “el éxito de Halloween demuestra que San Fernando tiene capacidad para organizar grandes eventos que generan un importante retorno económico y proyectan la imagen de la ciudad más allá de nuestro entorno”. En este sentido, ha incidido en que “seguimos consolidando un modelo de programación que convierte cada celebración en una oportunidad para dinamizar la economía local y ofrecer actividades atractivas para todas las edades”.

Con esta nueva licitación, el Ayuntamiento continúa reforzando una estrategia basada en la tematización de los grandes eventos del calendario anual, creando experiencias diferenciadoras que posicionan a San Fernando como un lugar destacados a nivel andaluz en la organización de actividades culturales y de ocio capaces de atraer a miles de personas y generar riqueza para la ciudad.