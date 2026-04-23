Siguen las actuaciones dentro del programa 'Mejor Acera' del Ayuntamiento de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando continúa avanzando con el mantenimiento y la mejora del espacio público a través del Plan Mejor Acera, una iniciativa destinada a reforzar la accesibilidad, la seguridad y la calidad urbana en distintos puntos de la ciudad. Actualmente, los trabajos se están desarrollando en diversos barrios como Las Palmeras, Diputación (El Boquete), o La Pastora donde se actúa de manera coordinada con las entidades vecinales -Asociaciones Las Marismas, La Pastora y Las Palmeras y Federación de Vecinos Isla de León y Salinas y Esteros- manteniendo un diálogo constante.

En este sentido, las actuaciones en marcha incluyen labores de reparación de acerados, arreglo de bordillos y ejecución de rebajes en pasos peatonales, con el objetivo de facilitar la movilidad y garantizar una ciudad más inclusiva. En concreto, se está interviniendo en calles como Luis Milena, Augusto de Miranda y Escultor Antonio Bey, donde se están renovando tramos de aceras deterioradas y mejorando su funcionalidad. Por otro lado, en la barriada de El Boquete se están llevando a cabo trabajos específicos de saneamiento en paredes de escaleras, así como labores de pintura en distintos muros situados en zonas de talud, contribuyendo no solo a la mejora estructural, sino también a la imagen del entorno.

Estas actuaciones dan continuidad a las ya ejecutadas en los últimos meses en otras zonas de la ciudad, como la calle Lope de Vega o diversas vías del centro, entre ellas Maestro Portela, Lanza o Méndez Núñez. Asimismo, el Ayuntamiento ha realizado el pintado y renovación de pasos de peatones en puntos estratégicos como la avenida León Herrero, Hornos Púnicos y la avenida Al Andalus, extendiendo estas mejoras a diferentes enclaves urbanos. Desde el Consistorio se subraya que este conjunto de intervenciones no solo persigue una mejora estética de la ciudad, sino que también responde a criterios funcionales, fomentando un modelo urbano más accesible, seguro y sostenible para toda la ciudadanía.

Estas labores de mantenimiento urbano se enmarcan dentro de una estrategia global que se complementa con actuaciones de mayor envergadura, como el desdoblamiento de la avenida Pery Junquera, el proyecto ya adjudicado de la avenida Duque de Arcos o la próxima remodelación integral de la calle Bonifaz. De este modo, el Ayuntamiento continúa avanzando en la transformación progresiva de San Fernando, apostando por una ciudad más moderna, cohesionada y adaptada a las necesidades de sus vecinos y vecinas.