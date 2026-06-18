San Fernando incrementará el presupuesto para limpieza un 73% con el nuevo contrato

El Ayuntamiento de San Fernando dará esta semana un paso decisivo para la puesta en marcha del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, un servicio estratégico que supondrá otro salto en la gestión de uno de los ámbitos más importantes para la calidad de vida de la ciudadanía y para la imagen de la ciudad.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha anunciado la aprobación inminente de los pliegos que regirán esta nueva contratación, que iniciará su tramitación definitiva con su paso por la Comisión Informativa y posteriormente por la Junta de Gobierno Local antes de su publicación y apertura del proceso de licitación.

Se trata de una de las mayores inversiones realizadas por el Ayuntamiento en materia de servicios públicos y de una apuesta para seguir mejorando la limpieza urbana, la recogida de residuos, el reciclaje y el mantenimiento de los espacios públicos, adaptando además el servicio a las nuevas exigencias ambientales de la Unión Europea.

Durante la presentación del nuevo contrato, la alcaldesa ha subrayado que el fortalecimiento de los servicios públicos ha sido una de las prioridades del Gobierno municipal desde el inicio del mandato, convencido de que la calidad de los servicios que presta un ayuntamiento constituye uno de los principales indicadores del bienestar de la ciudadanía.

La alcaldesa ha recordado que San Fernando ha protagonizado durante los últimos años importantes avances en la gestión de los servicios públicos. Entre ellos ha destacado la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, una decisión pionera que posteriormente ha servido de ejemplo para otros ayuntamientos, así como la implantación del transporte público gratuito, una medida que ha incrementado el uso del autobús urbano en más de un 80 por ciento y que continúa siendo uno de los servicios mejor valorados por la ciudadanía.

En este contexto, el nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos se incorpora a esa estrategia global de mejora continua de los servicios municipales, con el objetivo de seguir elevando los estándares de calidad y responder a las nuevas necesidades de una ciudad que continúa creciendo y transformándose. “En estos años hemos realizado un esfuerzo permanente para reforzar los servicios municipales, mejorar su gestión y garantizar que San Fernando siga avanzando”, ha señalado.