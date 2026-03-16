El rock vuelve este sábado a Puerto Real con 'Rock en el parque'

El próximo sábado 21 de marzo, Puerto Real vibrará al ritmo del mejor rock local con la celebración del evento “Rock en el Parque”, que tendrá lugar a partir de las 13:00 horas en El Porvenir. El evento, organizado por la Asociación de Músicos de Puerto Real conjuntamente con el Ayuntamiento, lo han presentado la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, y Luis Romero, secretario de la asociación organizadora.

La cita, que se celebra por tercer año en la localidad, reunirá sobre el escenario a cuatro formaciones de Puerto Real, San Fernando y Jerez de la Frontera. Aunque los conciertos darán comienzo a las 15:00 horas, desde las 13:00 horas se podrá disfrutar del buen ambiente en un parque que se llenará de música en directo. El concierto lo abrirá la banda NeverMind de Puerto Real, a la que seguirán Torre de Cera de Jerez de la Frontera, The Weds de Puerto Real que vuelven a reunirse después de un pequeño paréntesis, y Neon Vampire de San Fernando, cabeza de cartel, que cerrará esta nueva cita con el rock.

El evento contará con servicio de barra atendido por Florencio Peñalver “Floren”, antiguo gerente de la caseta La Forja. Nazaret Ramírez invita a la ciudadanía de Puerto Real y localidades vecinas a disfrutar de esta jornada festiva y abierta donde el público podrá disfrutar de buena música rockera en un entorno al aire libre que se espera llenar de gente y buen ambiente el sábado 21.