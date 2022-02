'Quizás no te des cuenta': lo más íntimo de Juan José Alba

El chiclanero Juan José Alba no es nuevo en el mundo de la música pero sí alcanzó su mayor exposición personal en el programa de Antena 3 'La Voz'. Desde entonces su carrera como músico no ha hecho nada más que crecer, y ha encontrado un hito con la publicación de su primer single como artista. 'Quizás no te des cuenta' es una canción íntima que escribió el artista cuando tenía 15 años y que ahora se atreve a hacer pública.

Hoy ha visitado el programa Más de Uno Bahía de Cádiz 'de forma virtual' ya que se encuentra en los ensayos de su otra faceta musical: acompaña a 'El Pipa' en su espectáculo 'Bodas de Plata' que se estrenará en el Festival de Jerez. Alba ha calificado este tema como una 'desnudez personal' enseñando su faceta más íntima. El trabajo se complementa a través de un videoclip que ha financiado el propio Alba y que con la artista Macarena Ramírez da forma visual a este tema. La sensibilidad del artista chiclanero se refleja en un tema 'a flor de piel' que es el aperitivo de un futuro trabajo completo: "Me encantaría lanzar mi primer álbum", asegura el artista que ahora viajará a Estados Unidos para continuar trabajando en su pasión.