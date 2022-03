Rota aprueba el Plan de Protección del Centro Histórico: "una oportunidad para evolucionar"

Tras la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH) de Rota en el pleno de este pasado lunes, el alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, ha explicado en detalle en Más de Uno Bahía de Cádiz los aspectos y actuaciones más fundamentales que incluye este documento que servirá para proteger el patrimonio y revitalizar el centro. Dicha aprobación marca, tal y como ha indicado el alcalde, un hito histórico que muchos roteños esperaban desde hace años, y sobre el que en el pleno “desgraciadamente” hubo varios grupos municipales que se centraron en cuestiones superficiales en vez de abordar el fondo del documento.

El Plan ha requerido de mucho esfuerzo y tiempo de trabajo, no solo porque se trata de un documento muy complejo, sino también porque ha conllevado un proceso muy amplio de exposición ciudadana que más allá de los tres meses de exposición se completó con talleres y reuniones, y porque su tramitación también se ha visto afectada por la compleja situación de pandemia que hemos atravesado. Tras agradecer el trabajo de los técnicos y las aportaciones y colaboración de todas las personas que han sumado a este documento, el alcalde señaló que este plan desde un principio se ha planteado bajo el requisito de que fuera lo “más garantista posible para los interesados en actuar en el conjunto histórico y para proteger el mayor número de fincas posibles, siendo capaces de diseñar un centro que esté vivo donde se puedan hacer actuaciones de rehabilitación y mejoras que contribuyan a que haya nuevas viviendas y habitantes que revitalicen esta zona de la ciudad”.

Un plan de futuro para la ciudad, defienden desde el Ayuntamiento

En este sentido, Ruiz Arana aclaró que un instrumento urbanístico como este plan no se puede comparar con la conservación de otros elementos como las pinturas o las esculturas, señalando que en el caso de una ciudad “no puede ser cien por cien conservacionista, puesto que tiene que adaptarse y evolucionar y no podemos congelar una ciudad que es algo vivo sobre lo que hay que hacer actuaciones manteniendo eso sí la protección que no hemos tenido en estos últimos años por no tener esta heramienta”. “Yendo al futuro que es lo que permite este documento”, el alcalde comenzó señalando las actuaciones que se regulan específicamente y que permitirán al Ayuntamiento solicitar a la Consejería de Cultura casi todas las competencias en materia de patrimonio histórico, algo para lo que habrá que crear una comisión local. Este paso facilitará los trámites para cualquier ciudadano interesado en realizar alguna actuación en el conjunto histórico, teniendo en cuenta que el plan regula todos los solares, permitiendo ampliaciones y un mayor número de viviendas. Además de proteger y regular las fincas del casco histórico, el plan establece otros criterios de ordenación de actuaciones públicas para incentivar el tejido. Esto no solo regula usas en materia de equipamiento público y privado sino que también se regulan usos turísticos y actuaciones de equipamientos.