El proyecto 'Leer+' sigue creciendo y llega a Chiclana

En el marco de las actividades programadas para el Mes del Libro, la biblioteca del CEIP El Castillo ha acogido hoy una jornada especial del programa LEER+. Esta iniciativa de acompañamiento lector no solo busca mejorar la comprensión de los textos, sino que se ha consolidado como una herramienta estratégica para combatir el fracaso escolar y fomentar la igualdad de oportunidades desde la infancia.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Chiclana de la Frontera, José María Román Guerrero, junto a la concejala de Educación, María José Batista; el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez, y la delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, Mª del Mar Díez Mieres, quienes han sido recibidos por el director del centro, Juan Pablo Delgado Herrera.

Durante la visita, las autoridades han podido conocer de primera mano la metodología del proyecto, participando activamente en las dinámicas de lectura junto al alumnado y el voluntariado. Esta experiencia permite comprobar cómo la lectura compartida no solo mejora la comprensión de los textos, sino que fortalece la autoestima y el desarrollo personal de los menores.