En El Puerto

Policía Local de El Puerto desaloja a 61 personas por un incendio en la residencia de Afanas

La Policía Local interviene en el desalojo de 61 personas en un incendio en la residencia de AFANAS en El Juncal

Onda Cero Cádiz

El Puerto |

Imagen del incendio que ha ocurrido en El Puerto
Imagen del incendio que ha ocurrido en El Puerto | OCR

La Policía Local de El Puerto de Santa María ha intervenido en un incendio declarado en la residencia AFANAS El Puerto y Bahía “Luis Benvenuty Morales”, situada en la calle Oboe s/n, en la zona de El Juncal. El aviso fue recibido a las 05:51 horas a través del servicio de Emergencias 112. De inmediato, se desplazaron al lugar seis agentes de la Policía Local, que actuaron junto al personal del propio centro, siendo estos los primeros en intervenir hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Ante la magnitud del incidente, fue necesario desalojar a 61 personas, la totalidad de los usuarios del centro. El operativo presentó una especial complejidad debido al elevado número de residentes y a la diversidad funcional y movilidad reducida de muchos de ellos. Para garantizar un desalojo rápido y seguro, los agentes y el personal del centro tuvieron que utilizar mantas para trasladar a varias personas con movilidad totalmente reducida, arrastrándolas hacia la salida como el método más eficaz en ese momento.

Hasta el lugar se desplazaron también tres dotaciones del Parque de Bomberos, que procedieron a la completa extinción del fuego, si bien el incendio ya había sido contenido en primera instancia con medios propios por parte del personal del centro. Asimismo, acudieron dos ambulancias, siendo necesario atender únicamente a una persona por inhalación leve de humo, sin que se registraran heridos de gravedad. Desde la Policía Local se destaca la rápida coordinación entre los distintos servicios actuantes, que permitió evacuar el edificio con seguridad y evitar consecuencias mayores.

