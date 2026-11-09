La Policía Local de Cádiz mantendrá sus protestas hasta Reyes si el Ayuntamiento no atiende sus reivindicaciones

La suspensión de la III Media Maratón Ciudad de Cádiz ha abierto un nuevo capítulo en el conflicto laboral entre la Policía Local y el Ayuntamiento de la capital. Una prueba deportiva que debía celebrarse este domingo 8 de noviembre, con más de 3.000 participantes, y que finalmente fue cancelada ante la imposibilidad de garantizar la seguridad del recorrido. En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, de Onda Cero, el representante sindical Pedro Vázquez ha explicado que la decisión de los agentes de no realizar servicios extraordinarios responde a una situación de desgaste acumulada desde 2023. Según denuncia, existen policías a los que se les adeudan entre 4.000 y 6.000 euros por trabajos realizados fuera de su jornada ordinaria.

El conflicto, sin embargo, va más allá de las cantidades pendientes de pago. Vázquez asegura que el actual equipo de Gobierno adquirió compromisos con la plantilla que todavía no se han materializado, entre ellos la recuperación del acceso a instalaciones deportivas municipales y mejoras relacionadas con la uniformidad. En este último asunto, el representante sindical recuerda la existencia de una sentencia favorable a un agente por el desgaste de su ropa de trabajo y reclama que sus efectos se extiendan al conjunto de la plantilla. El sindicato sostiene que los policías han participado durante los últimos años en numerosos dispositivos extraordinarios, desde el Carnaval y la Semana Santa hasta las campañas de playas y distintas pruebas deportivas, renunciando voluntariamente a parte de su tiempo de descanso.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cádiz asegura haber abonado 511.415,56 euros en servicios extraordinarios durante 2026, mientras que otros 53.312,21 euros correspondientes a eventos anteriores permanecen en tramitación. A esta cantidad se suman 6.200 euros pendientes de 2025. Pedro Vázquez ha reconocido la veracidad de las cifras municipales, aunque considera que ofrecer únicamente estos datos no refleja el esfuerzo realizado por los agentes ni los retrasos que sufren algunos trabajadores. Según ha explicado en Onda Cero, detrás de los pagos efectuados existen más de 20.000 horas extraordinarias prestadas por funcionarios fuera de su jornada habitual.

La plantilla ha decidido mantener su negativa a realizar servicios extraordinarios hasta el 5 de enero, incluida la Cabalgata de Reyes Magos, si antes no llegan soluciones satisfactorias. Una medida que no afecta al cumplimiento de las jornadas ordinarias de los agentes, pero que podría comprometer la cobertura de acontecimientos que necesitan refuerzos policiales. Vázquez también ha advertido de que el malestar se extiende a trabajadores de otras delegaciones municipales, como Cultura y los servicios de vigilancia de instalaciones y eventos, donde asegura que también existen cantidades pendientes de abono. El representante sindical no descarta nuevas movilizaciones de estos colectivos. Mientras tanto, el conflicto permanece abierto y la suspensión de la Media Maratón, que tenía carácter solidario, se ha convertido en la primera consecuencia visible de unas reivindicaciones que amenazan con prolongarse durante toda la campaña navideña.