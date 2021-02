Paredes pide a Román "dejar de polemizar" con la pandemia

La delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Isabel Paredes, ha mantenido hoy un nuevo encuentro por videoconferencia con el alcalde de Chiclana, José María Román, al que le ha pedido “respeto por los criterios técnicos” que rigen las decisiones en pandemia. A este encuentro virtual también han asistido los técnicos del Servicio de Salud Pública y la secretaria general de la Delegación, como en otras ocasiones que la delegada ha mantenido reuniones con diversos alcaldes de la provincia, incluido Román (la última el pasado 14 de enero), al que ha recordado “el contacto permanente telefónico que además mantengo, bien con él o con su edil responsable de Salud, Josefa Vela”.

Además de estar a demanda de los responsables municipales, Paredes, una vez terminados los comité territoriales de lunes y jueves, también informa personalmente a los alcaldes de las localidades con novedades de las mismas, informando y atendiendo a sus dudas. Es por ello que no entiende “que el alcalde mienta diciendo que no tiene información”. Precisamente en el día de ayer mantuvo una conversación telefónica con Román, tras el comité territorial, pese a lo cual “ha esgrimido graves acusaciones públicas sin ningún tipo de prueba, y no es la primera vez, sobre los criterios técnicos de la Junta y los datos que maneja”. En este sentido, durante la reunión de hoy, y pese a las explicaciones de los técnicos, el alcalde, a juicio de la delegada, “ha demostrado un desconocimiento total y una cerrazón que es lo que propicia que tergiverse continuamente los datos”

"La información debe ser cien por cien fiable"

En este punto, hoy se le ha recordado al primer edil que los datos que sirven para adoptar medidas en el seno de dicho comité se confirman mediante la Red Alerta de Andalucía. Este es un instrumento técnico “con la obligación de ser 100 por 100 fiable y sólo contiene información que esté contrastada, tal como que los fallecidos efectivamente lo son por Covid-19, que se han hecho los registros pertinentes y otras gestiones”. Es un proceso, ha continuado la delegada, “que requiere de una serie de pasos y tiempo en aras de la veracidad”.

Por todo ello, en encuentro de hoy se le ha reiterado al alcalde que además de disponer de los datos en IECA, “como bien sabe, mi teléfono está abierto las 24 horas los siete de la semana para cualquier necesidad en torno al ámbito sanitario”. En este sentido, la delegada ha insistido en la importancia de la Ley Oficial de Protección de Datos (LOPD), ya que el primer edil pretende conocer la información de los minoristas del mercado municipal cuando contraen el coronavirus; en la videoconferencia, la técnica de Seguridad Alimentaria, competente en el tema, ha explicado que además de vulnerar la mencionada Ley, el Ayuntamiento tiene derecho a conocer las incidencias que afectan a las instalaciones, por tener carácter municipal, pero no las de sus minoristas.

Para ello Seguridad Alimentaria actúa conjuntamente con Protección de la Salud y ante cualquier circunstancia de ese tipo, se adoptan medidas cautelares, si hicieran falta, por parte de la Delegación. Además, los técnicos han añadido que hay protocolos de limpieza y desinfección para determinados edificios, como, precisamente, los mercados. Así las cosas, Paredes ha instado al regidor municipal a que “por responsabilidad individual, colectiva y política aplique las competencias municipales para evitar la expansión de la pandemia y, con este mismo objetivo, garantice el cumplimiento de las medidas sanitarias que se aplican desde un perfil técnico”.

Por último, la delegada ha pedido al alcalde chiclanero “máximo respeto por los técnicos, que deje de hacer política con la pandemia porque de un tiempo a esta parte es raro el día que no polemice con graves y alarmistas declaraciones”. Asimismo, ha lamentado, que frente al resto de los representantes de los 44 municipios de la provincia, Román sea “el único que no colabora, mostrando una actitud desafiante y negándose a compartir con esta Delegación unos supuestos datos diferentes a los de la Junta que él maneja y que él mismo reconoce que son “elucubraciones”.