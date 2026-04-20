Las obras de la escalera del CEIP 'La Atlántida' son "competencia de la Junta", defiende el Ayuntamiento de Chiclana

“La competencia de la escalera de emergencia del CEIP La Atlántida es exclusiva de la Junta de Andalucía, tal y como dice un informe técnico de la Delegación de Mantenimiento Urbano”. Así lo ha expresado la primera teniente de alcalde, Ana González, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la delegada de Educación, María José Batista. “Estamos hablando de un asunto de infraestructura, no de mantenimiento de las dependencias educativas. Por tanto, es la Junta de Andalucía la que debe ejecutar esta importante escalera de emergencia”, ha incidido Ana González.

Asimismo, la primera teniente de alcalde ha tildado de “oportunista” la actitud del portavoz del Grupo Municipal de Vox, Manuel Vela, quien ha presentado una propuesta a Pleno sobre este asunto. “Una propuesta que no podrá ser debatida, puesto que ya se ha abordado en dos ocasiones en el actual periodo corporativo y, por tanto, no se puede volver a debatir. Ya se debatió en septiembre de 2023 y posteriormente en octubre de 2024”, ha explicado Ana González, quien ha incidido en que “este asunto no es nuevo, sino que llevamos años trabajando de cara a que la Junta de Andalucía actúe en el CEIP La Atlántida”.

“Lo mismo que ha sucedido con el convenio de los sistemas generales, que ha aprovechado las reclamaciones vecinales de El Marquesado y Pago del Humo, ahora llega el señor Vela tratando de abanderar las demandas de los padres y madres de estudiantes”, ha recordado González, quien ha añadido que “precisamente en abril de 2025 le entregué personalmente a la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta una carta con las demandas en Chiclana, entre ellas, esta escalera de emergencia”.

Por su parte, María José Batista ha recalcado que “no sorprende las declaraciones del señor Vela, porque le da igual mentir a la ciudadanía y simplemente quiere una foto, sin buscar solución a los problemas de los chiclaneros”. “Llega, incluso, a decir que esta problemática cuenta con el ‘silencio cómplice’ de esta delegada. Pues bien, ese ‘silencio cómplice’ será trabajar durante años para que el CEIP La Atlántida tenga su escalera de emergencia”, ha lamentado la delegada de Educación, quien ha aclarado que “el señor Vela nunca ha llamado a mi puerta para preguntar por este asunto ni por otro en materia educativa”.

“Es más, la actitud oportunista le ha llevado al señor Vela a recibir las críticas del AMPA El Borreguito, que le ha acusado de mentir”, ha comentado Batista, quien ha añadido que “el alcalde y yo personalmente hemos estado siempre apoyando al AMPA y a la dirección del centro desde el primer día, siempre desde la preocupación de cómo pueden salir los niños en caso de incendio”. “Es más, no estuve en la concentración de días atrás porque así me lo pidieron los padres y madres y la FLAMPA, ya que no querían politizar ese asunto. Pero al señor Vela le da igual y aprovecha el momento para hacer populismo barato y mentir”, ha recalcado la responsable del área, quien ha añadido que “vamos a seguir insistiendo para que la Junta actúe y ejecute esta escalera, puesto que es su competencia. Tan solo le rogamos que venga, vea las instalaciones y la necesidad del colegio en cuanto a esta escalera de emergencia”.