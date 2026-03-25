'Tu mascota es bienvenida': Chiclana quiere que sus negocios sean 'pet friendly'

El Ayuntamiento de Chiclana pone en marcha la campaña ‘Tu mascota es bienvenida’ en colaboración con la Asociación de Empresas de Chiclana, Asociación de Comerciantes de la Calle Ancha, Asociación de Comerciantes del Centro y Asociación Chiclanera de Hostelería. Una campaña que consiste en la creación de un listado municipal de establecimientos en los que la entrada de animales de compañía está aceptada, para facilitar su difusión y conocimiento por parte de la población chiclanera, así como de quienes deciden acudir a nuestro municipio a disfrutar de nuestra oferta turística.

Así lo han anunciado los delegados de Bienestar Animal y Fomento Económico, Guillermo Sierra y Manuela Pérez respectivamente, quienes han visitado algunos de los establecimientos que se han adherido a la campaña. En este sentido, 22 comercios y 27 establecimientos hosteleros que ya se han adherido a la campaña. En concreto, los negocios que ha forman parte de la misma pueden encontrarse en el siguiente enlace: https://www.chiclana.es/areas-municipales/salud-y-medioambiente/bienestar-animal/listado-protectoras/listado-de-establecimientos-adheridos-a-la-campana-tu-mascota-es-bienvenida

Por otro lado, se han llevado a cabo la entrega de unas insignias, en formato pegatina, que los comercios adheridos pueden colocar en sus escaparates y puertas para así señalar su participación en la campaña. Asimismo, aquellos establecimientos que aún no se han adherido y quieran hacerlo pueden solicitar su distintivo e inclusión en el listado municipal escribiendo a bienestaranimal@chiclana.es. Guillermo Sierra ha explicado que esta iniciativa “llega justo antes del inicio de la Semana Santa, para que las personas que visiten Chiclana puedan consultar esta información y determinar si el restaurante o el negocio al que van a acudir permite el acceso de sus mascotas”.