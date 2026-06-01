Más de 7.600 estudiantes afrontan la PAU en la provincia de Cádiz con nuevas medidas para evitar el uso de dispositivos electrónicos

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) arranca este martes en la provincia de Cádiz con la participación de 7.630 estudiantes y una importante novedad en el dispositivo organizativo: la implantación de un sistema de detección de dispositivos electrónicos para reforzar la prevención del fraude académico. Además, este curso la Universidad de Cádiz ejerce como universidad coordinadora de la prueba para todas las universidades públicas andaluzas, una responsabilidad que ha supuesto la gestión integral de la logística y organización de los exámenes a nivel autonómico.

La vicerrectora de Estudiantes de la UCA, Nuria Campos, y el director general de Acceso y Orientación, Alejandro Pérez Peña, han presentado los principales datos de la convocatoria, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en los cuatro campus de la institución. Durante su intervención, Campos ha destacado que el formato de la prueba y las condiciones de realización se mantienen respecto al curso anterior. La principal novedad es la incorporación de detectores de dispositivos electrónicos en el marco de las medidas acordadas por el Distrito Único Andaluz para reforzar la integridad académica. “Nos adelantamos a los tiempos que corren y se introduce un nuevo método de detección del fraude académico mediante detectores de dispositivos”, ha señalado la vicerrectora.

Por su parte, Alejandro Pérez ha explicado que la PAU mantiene su estructura habitual, dividida en una fase de acceso obligatoria y una fase de admisión voluntaria para mejorar la calificación final. La nota de acceso se obtiene a partir de la combinación de las calificaciones de Bachillerato y los resultados de cuatro exámenes obligatorios, mientras que la fase de admisión permite alcanzar hasta los 14 puntos mediante materias específicas.

Más de 7.600 estudiantes en 16 sedes

Del total de estudiantes matriculados, el 80,66% (6.150) realizará tanto la fase de acceso como la de admisión, mientras que el 19,39% (1.480) se presentará únicamente a la fase de admisión, principalmente alumnado procedente de ciclos formativos de grado superior o estudiantes que buscan mejorar su nota.

La UCA ha habilitado un total de 16 sedes distribuidas por toda la provincia para facilitar el acceso del alumnado y reducir los desplazamientos. Los exámenes se desarrollarán en los campus de Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras, además de varios centros de enseñanza secundaria colaboradores en Arcos de la Frontera, Ubrique y La Línea de la Concepción, para facilitar la movilidad. El campus de Jerez concentra el mayor número de estudiantes, con 2.283 matriculados, seguido por Puerto Real (2.063), Cádiz (1.904) y la Bahía de Algeciras (1.380).

Asimismo, continúa la tendencia observada en los últimos años respecto a la participación femenina. Las mujeres representan el 59,1 % del alumnado matriculado, frente al 40,9 % de hombres.

Nuevas medidas para garantizar la igualdad de condiciones

Entre las novedades organizativas de esta convocatoria destaca la puesta en marcha de barridos selectivos mediante detectores electrónicos para localizar teléfonos móviles, relojes inteligentes, audífonos u otros dispositivos no autorizados durante los exámenes. A esta medida se suma la prohibición de retirar los enunciados de las pruebas del aula hasta que finalice el tiempo establecido para cada examen. Una vez concluida cada prueba, los enunciados estarán disponibles en la página web del Distrito Único Andaluz. Según ha explicado Pérez Peña, estas actuaciones forman parte de una estrategia común acordada por todas las universidades públicas andaluzas para reforzar las garantías de igualdad y transparencia en el desarrollo de los exámenes.

Calendario de resultados y preinscripción

Tras la celebración de las pruebas, las calificaciones se publicarán el próximo 11 de junio, en https://gestionacceso.uca.es. Ese mismo día se abrirá el periodo de preinscripción en las universidades públicas andaluzas, que permanecerá activo hasta el 22 de junio a través de la plataforma del Distrito Único Andaluz.

La primera adjudicación de plazas está prevista para el 3 de julio, fecha clave para miles de estudiantes que iniciarán entonces el proceso definitivo de acceso a la educación superior. Con todo preparado y más de 7.600 estudiantes convocados, la Universidad de Cádiz afronta una nueva edición de la PAU marcada por la coordinación andaluza y por la incorporación de herramientas destinadas a reforzar la seguridad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.