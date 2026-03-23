Llegan los nuevos vehículos que limpiarán El Puerto: eficientes, sostenibles y más silenciosos

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha presentado una nueva remesa de vehículos destinados al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, que se incorporan a la flota municipal en el marco del contrato adjudicado a FCC Medio Ambiente. Estos nuevos camiones, de medio y gran formato, se suman a los más de 40 equipos pequeños ya presentados en septiembre de 2025, y consolidan la renovación integral de la flota del servicio que suma cerca de 100 vehículos entre camiones, barredoras, cubas, limpiadoras de contenedores, compactadoras, desbrozadoras, etc.

El alcalde, Germán Beardo, acompañado del teniente de alcalde de Medio Ambiente, Jesús Garay, responsables de la Inspección Municipal, técnicos de la empresa concesionaria y operarios, ha comprobado de primera mano las prestaciones de los nuevos vehículos, destacando que “con la llegada de estas nuevas maquinarias la implementación del contrato está ya casi completa, apenas un año después de su firma.”

Los nuevos camiones incorporados destacan por su mayor capacidad de carga, lo que permite optimizar las rutas y reducir desplazamientos, así como por la mejora en sus sistemas para minimizar el impacto acústico. Además, están diseñados para adaptarse a las diferentes tipologías urbanas de la ciudad, mejorando la eficiencia del servicio tanto en el centro histórico como en barriadas y zonas de expansión.

El sistema de recogida se refuerza con una red moderna de contenedores de carga trasera, lateral y bilateral, adaptados a cada entorno urbano, lo que permite optimizar la operativa diaria y facilitar el uso por parte de la ciudadanía.