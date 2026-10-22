José Luis Bueno deja el Ayuntamiento de El Puerto tras ocho años: "Aquí se viene a servir y no a servirse"

José Luis Bueno pone fin a ocho años de trayectoria como concejal del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. El hasta ahora portavoz de Izquierda Unida ha explicado los motivos de su renuncia al acta en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, de Onda Cero, con Jaime Álvarez, en la que ha defendido la necesidad de renovar los liderazgos políticos y ha hecho balance de su experiencia tanto en el Gobierno municipal como en la oposición.

Su despedida llega en un momento de movimientos dentro de la política portuense, con las formaciones comenzando a definir sus proyectos de cara a las elecciones municipales de 2027. Bueno considera que, después de ocho años, ha llegado el momento de dar paso a nuevas personas y proyectos dentro de su organización.

«Estamos muy poco acostumbrados a que alguien dimita»

Durante la entrevista, el dirigente de Izquierda Unida ha reconocido que su decisión ha sorprendido a buena parte de su entorno, hasta el punto de que algunas personas interpretaron inicialmente su renuncia como consecuencia de un conflicto interno.

«La gran mayoría de gente que se enteró de la noticia pensó que me había pasado algo malo», ha explicado Bueno, que ha relacionado esta reacción con la falta de costumbre de que los responsables políticos abandonen voluntariamente sus cargos.

El exconcejal ha insistido en que su salida responde a un proceso de relevo trabajado durante varias semanas con sus compañeros de la asamblea local y no a discrepancias personales.

Para Bueno, la renovación no solo es necesaria en las organizaciones de izquierdas, sino en el conjunto de las instituciones. En este sentido, considera que permanecer durante demasiados años en un cargo puede terminar modificando la perspectiva con la que se afronta la responsabilidad pública.

Ocho años en el Ayuntamiento y una reflexión sobre la política municipal

José Luis Bueno también ha repasado su experiencia al frente de distintas responsabilidades municipales, entre ellas las relacionadas con Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Comercio, Agricultura y Pesca.

Una etapa que, según ha reconocido, le permitió comprender las dificultades que existen detrás de muchas decisiones políticas y las limitaciones que encuentran los gobiernos locales a la hora de cumplir determinados compromisos.

El dirigente ha explicado que su paso por el Gobierno municipal, durante una etapa marcada por las dificultades económicas, le enseñó a conocer los procedimientos administrativos, las restricciones presupuestarias y las obligaciones legales que condicionan la gestión de un ayuntamiento.

Una experiencia que posteriormente trasladó a su trabajo en la oposición, donde considera fundamental plantear propuestas que realmente puedan llevarse a cabo.

Bueno ha asegurado que aprendió más durante su etapa como concejal de Gobierno que durante el año que ejerció como diputado en el Congreso, principalmente por la cercanía de la administración municipal con los problemas cotidianos de los vecinos.

José Luis Bueno seguirá vinculado a Izquierda Unida

Aunque abandona su responsabilidad institucional, José Luis Bueno ha dejado claro que no se retira de la actividad política.

«Yo voy a seguir haciendo política, dejo las instituciones, dejo el Ayuntamiento de El Puerto, pero no me voy a ir a mi casa», ha afirmado durante la entrevista.

El exconcejal continuará como militante de Izquierda Unida y se ha mostrado dispuesto a colaborar con su organización cuando sea necesario.

Su salida se produce, además, en un escenario en el que los partidos de izquierdas de El Puerto comienzan a preparar sus candidaturas para las próximas elecciones municipales. Bueno confía en que el relevo permita incorporar nuevas ideas y energías al proyecto político.

Tras ocho años de responsabilidades públicas, cierra así una etapa en el Ayuntamiento sin desvincularse de la vida política y social de la ciudad, reivindicando una idea que ha querido dejar como mensaje de despedida: «Aquí se viene a servir y no a servirse».