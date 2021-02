Nuevas medidas

Jerez, La Línea, Arcos y Puerto Real saldrán del cierre perimetral este sábado

La Línea, tras permanecer casi desde el inicio de la tercera ola con los negocios no esenciales cerrados, podrán reabrir este sábado y no sólo eso, sino que también saldrán del cierre perimetral tras descender en tiempo récord su tasa de incidencia. Por su parte, San Fernando y Chiclana podrán reabrir sus negocios no esenciales. Cádiz permanecerá cerrada perimetralmente por superar los 600 casos de coronavirus por cien mil habitantes.

Jaime Álvarez