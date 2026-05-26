FECOPESCA y la Cofradía de Pescadores de Barbate lamentan que la visita de la Comisión de Pesca "no sirviera para conocer la situación de la flota artesanal"

La Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (FECOPESCA), junto con la Cofradía de Pescadores de Barbate, han mostrado su decepción tras la reciente visita de una representación de la Comisión de Pesca del Congreso a Barbate, al considerar que se perdió una oportunidad para conocer de primera mano la situación real que atraviesa la flota artesanal de la provincia de Cádiz.

Desde ambas entidades consideran que, más allá de los encuentros institucionales, hubiera sido fundamental abrir un espacio de escucha directa con los profesionales del mar, especialmente en un momento especialmente delicado para el sector pesquero del Estrecho.

En este sentido, Nicolás Fernández, secretario de FECOPESCA, ha manifestado: “El sector pesquero de la provincia de Cádiz se siente contrariado por la falta de interés mostrada durante esta visita de la Comisión de Pesca a Barbate. Consideramos que únicamente se ha conocido una parte de la realidad pesquera de la provincia y que, de este modo, se trasladará a Madrid una visión incompleta de la situación real que atraviesa la flota artesanal de Cádiz, ya que ninguno de sus representantes ha mantenido contacto directo con el sector que está sufriendo las consecuencias de múltiples factores que están comprometiendo seriamente su actividad y su futuro”.

Por su parte, José Manuel Dávila, representante de la Cofradía de Pescadores de Barbate, ha señalado: “Es una pena que una representación de la Comisión de Pesca del Congreso visite nuestro pueblo y no haga por conocer de cerca el gran problema por el que pasa la flota artesanal de nuestra zona y las necesidades que padecemos. Entre otras cuestiones, sufrimos la imposibilidad de poder realizar nuestro trabajo por culpa del alga asiática, además de un largo sinfín de condicionantes como la falta de especies, la masificación del atún rojo en nuestras aguas o la caída de hasta un 90% de las ventas”.

Dávila ha añadido que esta visita “hubiera sido una gran oportunidad para recibir por parte de nuestro sector un baño de realidad”, recordando que son precisamente los responsables políticos quienes “de una forma u otra están encargados de tomar decisiones que pueden marcar nuestro futuro de supervivencia”.