La Diputación de Cádiz pone en marcha dos planes de inversiones para actuaciones de desarrollo local por 18,8 millones de euros

El Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Servicios de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz ha puesto en marcha dos planes destinados a “dotar a los municipios de los recursos económicos necesarios para cohesionar la provincia”. Se trata del ‘Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios’ y el nuevo ‘Plan Más Inversión Cádiz’. Sumados implican una aportación de 18.755.000 millones de euros en ayudas destinadas a que los municipios con menos peso poblacional y entidades locales autónomas puedan realizar actuaciones relacionadas con sus competencias.

Ambos planes parten de una “misma filosofía”, en palabras del responsable del Área, el vicepresidente quinto Sebastián Hidalgo, que consiste en “confiar en los municipios”. Por eso, buena parte de las subvenciones se facilitarán de forma anticipada, porque “sabemos que los ayuntamientos actúan de manera correcta”. Según el diputado, “significa que los ayuntamientos no tendrán que endeudarse, ni anticipar ningún dinero de su presupuesto” municipal. Lo que se pretende es “inyectar una liquidez directa en la economía local, generar empleo en pequeñas y medianas empresas, activar la obra pública útil, equilibrar todo el territorio y, sobre todo, actuar de manera rápida y contundente en los daños provocados por el tren de borrascas que hemos tenido”.

El Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios 2026-2027 tiene una dotación de 8.680.000 euros. La previsión es que el 70 por ciento de este presupuesto se ejecute este año 2026 (es decir, 6.076.000 euros) y el 30 por ciento restante -2.604.000 euros- en el 2027. Este plan está destinado a municipios con menos de 20.000 habitantes y las entidades locales autónomas. Cada Ayuntamiento o ELA podrá solicitar ayudas para realizar hasta 4 actuaciones (dos más en el caso de municipios con núcleos poblacionales externos). La Diputación facilitará por anticipado el 70 por ciento de la ayuda durante este ejercicio económico.