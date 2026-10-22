Denuncian que la eliminación de la venta anticipada de billetes deja a viajeros sin autobús en Conil, Vejer y Barbate

La integración de Vejer y Barbate en el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz ha supuesto una importante reducción del precio de los billetes, pero también ha generado problemas para los usuarios del transporte interurbano. El comité de empresa de Transportes Comes denuncia que la supresión de la venta anticipada está provocando que algunos viajeros se queden en tierra, especialmente en Conil de la Frontera, donde los autobuses llegan con buena parte de sus plazas ocupadas.

Así lo ha explicado Antonio Jiménez, representante del comité de empresa de Comes, en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, de Onda Cero, con Jaime Álvarez. Según ha señalado, la entrada de los nuevos municipios en el Consorcio ha permitido rebajar las tarifas cerca de un 60 %, aumentando la demanda de viajeros sin que se haya producido, según denuncia, un incremento equivalente de los servicios.

Viajeros que esperan hasta 40 minutos para intentar conseguir una plaza

El principal problema, según Jiménez, está en la imposibilidad de comprar los billetes de forma anticipada, tanto en las taquillas como por internet. Antes de la incorporación de Vejer y Barbate al Consorcio, los usuarios podían reservar su plaza con antelación, lo que también permitía a la empresa conocer la demanda y organizar vehículos de refuerzo cuando resultaba necesario.

Sin embargo, el representante de los trabajadores asegura que el nuevo sistema obliga a adquirir los billetes directamente en el autobús, sin garantía de encontrar asiento. «Nos estamos encontrando que cuando llegamos por la mañana a Conil estamos dejando viajeros», ha denunciado Jiménez, quien ha explicado que algunos usuarios acuden a las paradas hasta 40 minutos antes para intentar asegurarse una plaza.

Esta situación afecta especialmente a quienes utilizan el transporte público para desplazarse diariamente por motivos laborales, académicos o para acudir a servicios sanitarios.

La bajada de precios aumenta la demanda, pero no los servicios

Desde el comité de empresa cuestionan que la ampliación del Consorcio haya supuesto la pérdida de una prestación de la que los usuarios ya disfrutaban. Jiménez considera que la venta anticipada era una herramienta fundamental para planificar las necesidades del servicio, especialmente en municipios de La Janda como Conil, Vejer y Barbate, donde las alternativas de transporte público son limitadas.

«Ventaja sí que hay en los precios, pero si coges plaza», ha señalado durante la entrevista. El representante sindical insiste en que el abaratamiento del transporte debería haber venido acompañado de una mayor planificación de las frecuencias y de la capacidad de los autobuses.

«Estamos manteniendo los mismos servicios y encima no podemos comprar billete con antelación», ha lamentado, cuestionando que el nuevo funcionamiento represente una mejora suficiente para los usuarios.

Preocupación por el futuro de las taquillas de Transportes Comes

La situación también ha despertado la preocupación de los trabajadores por el futuro de los puntos de venta. El comité de empresa teme que la eliminación de la venta de billetes en taquilla termine provocando el cierre de nuevas instalaciones, como, según Jiménez, ya ocurrió anteriormente en Chiclana, San Fernando, Jerez, Cádiz y Tarifa.

El representante sindical ha advertido de que estos cierres no solo afectan al empleo, sino también a la atención que reciben los viajeros y a sus posibilidades de organizar los desplazamientos. Para los trabajadores, la desaparición de los puntos de venta debería estar acompañada, al menos, de alternativas que permitan adquirir los billetes con antelación y garantizar una plaza en los servicios más demandados.

Rota también sufre las limitaciones del sistema de venta

Durante la entrevista también se ha abordado la situación del transporte público en Rota, especialmente en sus conexiones con Jerez y Sevilla. Jiménez ha señalado que las restricciones de la venta anticipada afectan igualmente a los servicios integrados en el Consorcio, aunque ha insistido en que el problema resulta especialmente complicado en La Janda por la ausencia de otras alternativas de transporte.

El comité de empresa reclama un sistema que permita recuperar la previsión de viajeros, organizar refuerzos cuando sean necesarios y evitar que la reducción del precio de los billetes termine acompañada de una pérdida de calidad del servicio. La principal reivindicación de los trabajadores es que los usuarios puedan volver a adquirir sus billetes con antelación y conocer si disponen de una plaza antes de llegar a la parada.