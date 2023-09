David de la Cruz dice que el Gobierno de Cádiz "se escuda" en un informe técnico para no decir "que no tiene proyecto para la Casa del Carnaval"

LEER MÁS El Ayuntamiento de Cádiz denuncia deficiencias por valor de 188.000 euros en la Casa del Carnaval

El concejal de Adelante Izquierda Gaditana David de la Cruz, cree que las deficiencias anunciadas por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz en la Casa del Carnaval y que cifra en 188.000 euros no son motivo para el cierre de estas instalaciones ya que son deficiencias menores y subsanables, además de compatibles con la actividad de este espacio. Lo que cree de la Cruz es que el gobierno que lidera Bruno García "se escuda" en un informe técnico por no decir que no existe un proyecto para la Casa del Carnaval.

En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, el portavoz de la coalición que gobernó la capital ocho años antes de la llegada del PP asegura que existía un proyecto sobre la mesa de actividades, que había una estructura de personal y que "evidentemente" no había personal específico para el centro ya que los presupuestos municipales están prorrogados "pero se pueden hacer modificaciones presupuestarias perfectamente" y había personal sobre la mesa para hacerlo.

Además, la coalición de izquierdas defiende que existe un remanente de 18 millones de euros para dotar de mobiliario a algunas salas de este centro cultural que pretende ser referente turístico de la capital. Similar caso dice de la Cruz pasa con el Teatro del Parque, del cual dice "hay oscurantismos" ante la paralización de la obra. "Todo estaba previsto para su apertura el mes de julio y ahora no hay obra", denuncia el concejal de Adelante Izquierda Gaditana.