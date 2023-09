El Ayuntamiento de Cádiz denuncia deficiencias por valor de 188.000 euros en la Casa del Carnaval

La teniente de alcalde delegada de Cultura y Patrimonio, Maite González, acompañada de la teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha expuesto el estado en el que se encontró el actual equipo de gobierno la Casa del Carnaval tras la toma de posesión del pasado mes de junio. Ante las críticas del grupo de la oposición Adelante Izquierda Gaditana, en las que aseguran que la Casa del Carnaval tendría que estar “a pleno rendimiento”, Maite González ha asegurado que “eso es precisamente lo que hemos echado en falta desde que llegamos a este Ayuntamiento, que la Casa del Carnaval no estuviera ya a pleno rendimiento porque nos la hemos encontrado con deficiencias, sin personal, sin presupuesto y sin contenido”. La responsable municipal de Cultura y Patrimonio ha destacado los “múltiples errores y deficiencias pendientes de arreglo, como problemas con el aire acondicionado, con los aseos, de filtraciones, de humedades o de fugas de agua. Deficiencias cuyo valor asciende a 188.726,12 euros”.

Ha explicado además que la empresa, que no ha respondido a las demandas de subsanación de los desperfectos detectados, se encuentra en estos momentos en concurso de acreedores.Maite González ha insistido en que desde el equipo de gobierno “hemos informado a la Delegación de Contratación para que procedan a requerir a la empresa adjudicataria la resolución de las subsanaciones y, en el caso de no ser ejecutadas, que se proceda a la contratación de los trabajos para la resolución de dichas incidencias con cargo a la fianza”.En cuanto a dotación presupuestaria para este equipamiento, ha apuntado que desde Intervención “nos confirman que en estos momentos se está trabajando con los presupuestos del año 2022, dado que fueron prorrogados para 2023” añadiendo que “en dicho presupuesto y, según nos informan desde la Intervención Municipal, no había nada previsto, ni un solo euro, para los servicios necesarios para la puesta en marcha del centro de interpretación del Carnaval”.

En relación al personal ha informado de que varios técnicos municipales se encargaron de su puesta en marcha meses antes de su apertura “pero no había personal adscrito a este equipamiento, algo que ya estamos resolviendo porque se incorporará personal en las próximas semanas”. Así, ha lamentado que “no hubiera absolutamente nada programado y planificado para dotar de personal a la Casa del Carnaval”. Maite González también ha hecho referencia al contenido de este espacio asegurando que desde que este equipamiento abrió sus puertas, los visitantes han podido conocer la colección permanente y una exposición temporal dedicada a la obra de Antonio Accame en el Carnaval de Cádiz “siendo éste el único contenido. Pero, obviamente, queremos enriquecerlo y mejorarlo para que la Casa del Carnaval sea un referente no solo a nivel local sino nacional”. De esta manera, el equipo de gobierno, con el principal objetivo de conseguir dar un contenido de calidad, “nos estamos reuniendo, algo que tampoco hizo el anterior equipo de gobierno, con los colectivos y asociaciones relacionados con el mundo del Carnaval, como el Aula de Cultura del Carnaval o la Asociación de Artesanos del Carnaval para este asunto”. Por otro lado, Maite González ha anunciado que se ha buscado a una solución al problema que tenía la cantera y “le hemos buscado un espacio en el que desarrollar sus actividades y ensayar en el Baluarte de la Candelaria”.