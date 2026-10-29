David Costalago, de Oceana: "El océano es el gran desconocido de lo que queda por explorar en el planeta"

El investigador no ha podido viajar desde Madrid hasta Cádiz para participar en el Blue Zone Forum InnovAzul debido a las incidencias ferroviarias tras el accidente de tren en Toledo. En Onda Cero ha defendido el papel de la ciencia en la protección del medio marino y la necesidad de implicar a los gobiernos en la conservación de los océanos.

El océano sigue siendo uno de los grandes desconocidos del planeta, pese a que nuestra vida depende directamente de él. Conocerlo mejor, proteger sus ecosistemas y trasladar la evidencia científica a las decisiones políticas son algunas de las claves del trabajo de Oceana, la organización internacional dedicada a la conservación marina. Así lo ha explicado David Costalago, científico marino de la entidad, en una entrevista en Onda Cero Cádiz, a la que ha atendido desde Madrid después de no poder desplazarse hasta Cádiz para participar en el Blue Zone Forum InnovAzul por las incidencias en el servicio ferroviario.

Costalago forma parte del equipo global de Ciencia y Estrategia de Oceana, desde el que presta apoyo científico y técnico a las distintas oficinas de la organización. Fundada en Estados Unidos en 2001, Oceana trabaja para impulsar cambios legislativos y en las políticas públicas que permitan proteger los ecosistemas marinos.

«Es como el gran desconocido de lo que queda por explorar en el planeta», ha señalado el investigador al referirse al océano. Una falta de conocimiento que, a su juicio, dificulta también su conservación: «Cuando se desconoce tampoco tenemos tanto interés en conservarlo».

El océano, clave para regular el clima

Más allá de la riqueza de sus ecosistemas, el mar desempeña funciones esenciales para la vida. Costalago ha recordado su papel como regulador del clima y su capacidad para absorber una parte del exceso de carbono generado por las emisiones procedentes de los combustibles fósiles.

Por eso, ha defendido que la protección del medio marino no debe entenderse como una cuestión exclusivamente ambiental. La salud de los océanos también repercute en la economía, la alimentación y el empleo, especialmente en las actividades que dependen directamente de los recursos marinos.

«Actuar en favor de la conservación de los océanos siempre es actuar en favor de la soberanía alimentaria, del clima, de la economía, de los puestos de trabajo», ha resumido.

La economía azul y el futuro de la pesca artesanal

Una de las particularidades del trabajo de Oceana es que sus campañas parten de la evidencia científica. La organización utiliza datos y argumentos técnicos para plantear cambios en las políticas públicas y convencer a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones.

Costalago considera que se están produciendo avances en la concienciación sobre la importancia de preservar el océano, tanto por sus funciones ambientales como por los intereses económicos que dependen de su buen estado. Sin embargo, ha incidido en la necesidad de que esa conciencia se traduzca en medidas concretas.

«Cuando llegamos con datos, pues siempre se llega con más fuerza a la hora de intentar convencer a quien tome las decisiones para que actúe en favor de la conservación de los océanos», ha explicado.

El investigador ha señalado que la organización trabaja en distintos países y que los resultados no se limitan a un único territorio. Su labor pasa por promover normas que permitan proteger hábitats y especies, además de contribuir a una gestión más sostenible de los recursos marinos.

La economía azul y el futuro de la pesca artesanal

La conservación marina también tiene una dimensión económica que Oceana considera fundamental. Preguntado por la economía azul, Costalago ha defendido la compatibilidad entre la protección de los ecosistemas y el mantenimiento de las actividades que dependen de ellos.

En este sentido, ha puesto el foco en los pescadores artesanales, cuya actividad necesita que los recursos marinos se mantengan en buenas condiciones a largo plazo. Según ha explicado, una parte del trabajo de la organización consiste en defender sus derechos y darles voz en las reuniones donde se toman decisiones que afectan al sector.

La ciencia, ha señalado, debe orientar las medidas de protección, pero también ayudar a garantizar la sostenibilidad de las actividades económicas vinculadas al mar.

La entrevista ha terminado con el compromiso de volver a encontrarse en Cádiz en otra ocasión, después de que las incidencias ferroviarias impidieran a Costalago participar presencialmente en el foro. Desde Madrid, el científico ha podido trasladar, al menos a través de las ondas, un mensaje central: proteger los océanos no es una cuestión ajena a nuestra vida cotidiana, sino una condición para preservar el clima, los recursos alimentarios y buena parte de la economía que depende del mar.