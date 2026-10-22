Puerto Real celebra Tosantos y Halloween 2026 con fiestas, un túnel del terror y actividades para toda la familia

Puerto Real se prepara para celebrar Tosantos y Halloween 2026 con una programación que combinará las tradiciones populares con actividades de ocio para todas las edades. El Ayuntamiento ha organizado diferentes propuestas que se desarrollarán entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre en varios espacios del municipio.

La concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, ha presentado esta programación especial con la que se pretende fomentar la participación ciudadana, mantener vivas las costumbres de estas fechas y dinamizar los espacios públicos, la hostelería y el comercio local.

El túnel del terror abrirá Halloween en Puerto Real

Las actividades comenzarán el viernes 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas, con la apertura del tradicional Túnel del Terror, también denominado Laberinto de las Pesadillas, en el Centro Cultural Rosa Butler.

Esta propuesta, organizada por la asociación Fénix, está dirigida a mayores de 13 años y podrá visitarse tanto el viernes 30 como el sábado 31 de octubre.

Tosantos regresa al Mercado de Abastos con juegos, pasacalles y fruta de temporada

El sábado 31 de octubre, a partir de las 11:30 horas, las inmediaciones del Mercado de Abastos provisional acogerán la tradicional Fiesta de Tosantos.

La jornada contará con pasacalles, un mercado de juegos y reparto de fruta de temporada, recuperando el ambiente festivo de una celebración muy arraigada en la localidad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca acercar las tradiciones de Tosantos a las nuevas generaciones y favorecer la convivencia entre vecinos y visitantes.

La Plaza de Jesús acogerá una gran fiesta de Halloween

La celebración continuará durante la tarde del sábado 31 de octubre. A partir de las 20:00 horas, la Plaza de Jesús se convertirá en el centro de Halloween en Puerto Real, con una fiesta dirigida a pequeños y mayores.

El programa incluye un laberinto infantil, figuras terroríficas y animación musical a cargo de DJ Chato, en una jornada que combinará diversión, disfraces y actividades para toda la familia.

El Concurso de Paellas de Las Canteras cerrará el programa el 1 de noviembre

Las actividades finalizarán el domingo 1 de noviembre con otra de las citas tradicionales del municipio: el Concurso de Paellas en el recinto ferial de Las Canteras.

El encuentro está organizado por el Ayuntamiento de Puerto Real y la Peña «Hay moros en la costa», con el patrocinio de Tele Puerto Real y la colaboración de la Federación de Peñas Puertorrealeñas.

Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar en las diferentes actividades y disfrutar de una programación que combina las celebraciones tradicionales de Tosantos con las propuestas de entretenimiento vinculadas a Halloween.