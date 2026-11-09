El coro ‘Un coro increíble’ abrirá el COAC 2027 el próximo 8 de enero

El Palacio de Congresos y Exposiciones ha acogido este domingo el sorteo del orden de actuación del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2027 tanto en la categoría de adultos como de infantiles y juveniles con una gala, que sirve para iniciar la cuenta atrás de cara al certamen del Gran Teatro Falla, y que se ha emitido en directo por Onda Cádiz Televisión.

El coro de Cádiz ‘Un coro increíble’ abrirá el COAC 2027 en su modalidad de adultos el próximo 8 de enero, que dará inicio a las 14 sesiones de preliminares que se prolongarán hasta el 21 de enero. En la categoría de infantiles, será la chirigota ‘Los que no levantan cabeza’ la que abra el certamen, mientras que en juveniles, lo hará la chirigota ‘Las desconchás’.

Un total de 181 agrupaciones han entrado este domingo en el bombo, de las cuales 120 corresponden a la categoría de personas adultas; 36 a Infantiles y 25 a Juveniles. De las 120 agrupaciones adultas, 43 son chirigotas, 53 comparsas, 8 cuartetos y 16 coros. De las 36 agrupaciones infantiles, 18 son chirigotas, 7 comparsas, 10 cuartetos y un coro. De juveniles, entrarán en el sorteo: 9 chirigotas, 7 comparsas, dos coros y 7 cuartetos. Para el sorteo, se han establecido un total de 39 agrupaciones cabezas de serie (17 chirigotas, 11 comparsas, 8 coros y tres cuartetos).

"Una responsabilidad"

El coro Un coro increíble, de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul, será el encargado de abrir el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2027 el próximo 8 de enero en el Gran Teatro Falla. Su directora, Laura Rivero, ha valorado en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, de Onda Cero, el resultado del sorteo del orden de actuación, reconociendo que supone una responsabilidad, aunque la agrupación afronta esta circunstancia con ilusión. Rivero ha recordado que su coro ya ha abierto el concurso en anteriores ocasiones y que la experiencia siempre ha sido positiva. Además, ha asegurado que los ensayos avanzan a buen ritmo y que el grupo está preparado para afrontar el inicio del certamen.

La directora también ha analizado la configuración del calendario del COAC 2027, que contará con 120 agrupaciones en la categoría de adultos y 181 participantes en el conjunto del concurso, incluyendo la cantera. Rivero ha cuestionado el reparto de actuaciones entre las distintas sesiones, con jornadas que reúnen diez agrupaciones frente a otras que cuentan únicamente con siete. También ha mostrado su preocupación por la programación de la cantera, especialmente por la existencia de una jornada con trece agrupaciones juveniles. A partir de su experiencia como miembro del jurado de infantiles y juveniles, ha señalado las dificultades que supone valorar un número tan elevado de actuaciones en una misma sesión.

Más allá del calendario, Laura Rivero considera necesaria una reforma del Concurso del Falla que permita adaptar su funcionamiento a las necesidades actuales de las agrupaciones. «Las agrupaciones hemos evolucionado y el concurso se ha quedado en hace 40 o 50 años», ha afirmado. La directora ha explicado que los grupos cuentan actualmente con una mayor complejidad escénica y técnica, incorporando elementos de iluminación, escenografía y producción que requieren una organización diferente. En este sentido, considera que el formato del concurso no ha evolucionado al mismo ritmo que las agrupaciones participantes y que esta situación genera dificultades en su desarrollo.

Rivero también ha cuestionado los mecanismos de participación de las agrupaciones en las decisiones sobre el certamen. Durante la entrevista con Jaime Álvarez, ha reconocido que no se ha sentido escuchada en la elaboración del calendario y ha mostrado sus dudas sobre la representatividad de la mesa mixta del Carnaval, órgano en el que se apoya el Ayuntamiento para abordar cuestiones relacionadas con el concurso. Pese a estas críticas, la directora ha reiterado que Un coro increíble afronta con entusiasmo su participación en el COAC 2027 y espera ofrecer una actuación que marque un buen comienzo para una nueva edición del Carnaval de Cádiz.

Orden de infantiles

Orden juveniles