Conil de la Frontera evita el confinamiento perimetral pese a la alta incidencia de contagios

La Junta de Andalucía ha propuesto el cierre perimetral de Peal de Becerro, Jaén, al tener más de un millar de casos (1.793) por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el Gobierno andaluz libra del confinamiento perimetral a Conil de la Frontera, Cádiz, aunque su incidencia acumulada a 14 días está también por encima de los 1.000 casos.

Necesitan el aval del TSJA

Como el cierre perimetral es una medida que afecta a los derechos fundamentales, el Ejecutivo andaluz necesita el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). De esta manera, en Peal de Becerro habrá una restricción de la libertad de movimiento y cierre de actividad desde este jueves hasta dentro de 7 días.

Esta medida ha sido propuesta por los comités territoriales de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, que se reúnen los miércoles y que elaboran un seguimiento continuo de la situación epidemiológica en las provincias andaluzas.

Cierre perimetral y de actividad no esencial en Peal de Becerro

Estos comités han considerado que Peal del Becerro, Jaén, debe, durante una semana, confinarse perimetralmente y cerrar la actividad no esencial debido a que la incidencia acumulada a 14 días se encuentra en 1.793 casos por cada 100.000 habitantes.

Conil se libra del confinamiento

Por el contrario, la Junta de Andalucía no ha propuesto estas medidas para Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz, que también supera los 1.000 casos por cada 1.000 habitantes, al tener una incidencia acumulada de 1.058.

Los comités territoriales han explicado que no consideran necesario este cierre perimetral y de la actividad no esencial en Conil porque no cumple con los ocho indicadores que se han marcado:

La incidencia acumulada a 14 días

La incidencia acumulada a siete días

La de 14 días en mayores de 65 años

Las pruebas PDIA

Los porcentajes de trazabilidad

El índice de camas UCI

El índice de hospitalización

La cobertura de vacunación

Además, el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, ha confirmado que "se ha tenido en cuenta que hay una población flotante en Conil", que hace que la población en el municipio pase de los 23.000 habitantes a los 75.000 los fines de semana. Aunque aboga por "seguir extremando las medidas higiénico-sanitarias de uso de mascarillas, separación y aforo".

Asimismo, Bermúdez ha comentado que "hay 243 conileños contagiados, y no es lo mismo 243 sobre 23.000 que sobre 70.000" y alega que "todos los contagiados" son asintomáticos o leves y que no hay presión hospitalaria que aconseje tomar una medida tan drástica como el cierre perimetral.