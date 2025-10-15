En Puerto Real

Comienza el periodo autorizado para hacer barbacoas en el Río San Pedro de Puerto Real

El responsable municipal Antonio Gil recuerda que es necesario solicitar permiso previo y que deben cumplirse una serie de normas para evitar dañar el entorno

Onda Cero Cádiz

Puerto Real |

Una de las barbacoas situada en un parque urbano de Puerto Real
Una de las barbacoas situada en un parque urbano de Puerto Real | OCR

A partir de este 15 de octubre, comienza el periodo en el que está permitido realizar barbacoas en las zonas habilitadas para ello en el Río San Pedro: el parque Batalla del Trocadero (eucaliptos) y en Defensa de las Libertades (en la esquina conformada por el Paseo Marítimo, la Avenida Argentina y la prolongación de la calle Uruguay). Para poder disfrutar de estas zonas, las personas interesadas deben comunicarlo previamente al Ayuntamiento, a través de la sede electrónica municipal, mediante instancia en el Registro General del Ayuntamiento o personalmente en el Centro Cívico del Río San Pedro.

El horario permitido para la realización de barbacoas será de 8.00 a 22.00 horas. Entre las normas a respetar se encuentran utilizar barbacoas metálicas con patas para evitar el contacto directo con el suelo, y no emplear maderas ni restos vegetales para encender o mantener el fuego, salvo el carbón comercial distribuido, depositar los restos en los contenedores, mantener cautela para evitar incendios o la utilización de equipos musicales o sistemas que puedan provocar afección acústica. Los usuarios de las barbacoas serán responsables de los daños y perjuicios que puedan provocar y deberán identificarse ante los agentes de la autoridad si así se les requiere.

El responsable municipal de arbolado, Antonio Gil, ha señalado que “esta iniciativa busca ofrecer a la ciudadanía un espacio seguro y adecuado para disfrutar de actividades al aire libre, fomentando al mismo tiempo el respeto por el entorno natural y la convivencia pacífica. Pedimos colaboración a la ciudadanía para que respeten los periodos en los que pueden llevarse a cabo barbacoas para evitar problemas”.

