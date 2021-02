Cavada pide a la Junta que controle las aglomeraciones en el ambulatorio de Tomás del Valle

El Ayuntamiento de San Fernando ya ha ofertado a la Delegación territorial de Salud los espacios municipales que reúnen los mejores requisitos para ser utilizados para la vacunación masiva a la población frente al Covid-19. Así lo ha trasladado el delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez, que ayer mismo participó en una reunión con la delegada territorial de Salud, Isabel Paredes, en la que le volvió a reiterar que San Fernando dispone de suficientes instalaciones con grandes superficies que reúnen las condiciones para albergar esta vacunación, que tienen ventajas como fácil accesibilidad e incluso permiten la entrada con vehículos, “y que son mucho más adecuadas y con mayores garantías de seguridad que las que se están utilizando en la actualidad”.

De esta forma, Rodríguez se ha referido a las importantes quejas ciudadanas que se están recibiendo por el inicio de la vacunación a las personas mayores de 80 años en el punto de urgencias de Tomás del Valle, “que sin duda no es un lugar adecuado para poder cumplir con los protocolos a aplicar para cumplir todas las medidas de prevención ante la Covid-19 y, al mismo tiempo, optimizar la eficiencia en el ritmo de vacunaciones”. El delegado se ha hecho eco así de los problemas trasladados por la ciudadanía isleña por la vacunación en Tomás del Valle, que sin previo aviso se ha sumado al centro de salud Joaquín Pece como punto de dispensación de vacunas en San Fernando, y donde “no hay espacio físico para que puedan esperar los citados, que son personas de más de 80 años que en su mayoría llegan acompañados; que deben acudir en coche y paran los vehículos en una vía que cruza de forma transversal la ciudad y en la que hay mucho tráfico rodado; donde no hay lugares que permitan que haya distancia y comodidad en la espera de turnos; y que, en definitiva, no reúne las condiciones logística para albergar una vacunación masiva de población de riesgo como es la que ahora está recibiendo las inoculaciones”.

A este respecto, Rodríguez ha insistido en que, desde el Ayuntamiento, una vez conocidas las necesidades y requisitos que Salud establece que deben tener los espacios cedidos, ya se han ofertado en varias ocasiones diversos emplazamientos para que la Junta de Andalucía elija los más adecuados para la vacunación masiva.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento ya se está ultimando el listado de del personal de Policía Local y del servicio de Protección Civil (técnicos y voluntarios), al que también se va a administrar la vacuna frente al Covid-19 de forma inminente. Desde el Consistorio se ha querido poner de relieve, del mismo modo que en el caso del personal de la Ayuda a Domicilio, la importante labor desarrollada por estos colectivos para garantizar la seguridad en la ciudad, siempre en primera línea de batalla, especialmente en los peores momentos de la pandemia.