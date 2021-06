Carmen Sánchez: "La falta de apoyo del Gobierno a nuestra provincia es una falta de respeto"

El cierre de Airbus Puerto Real será "una catástrofe total" si se produce. Es lo que cree Carmen Sánchez, portavoz del PP de Cádiz y concejala del Ayuntamiento de Cádiz, que ha analizado en Más de Uno Bahía de Cádiz lo que puede suponer esta noticia en el caso que se confirme. Sánchez aboga por luchar "cada uno donde podamos" por el mantenimiento de la planta y no concibe las "excusas" que se están poniendo para justificar el cese de actividad.

Airbus significa el cese de actividad para muchas empresas, por ello cree Carmen Sánchez necesaria unidad política para defender estos puestos de trabajo. La portavoz popular ha defendido la necesidad de dar motivos para que no se cierre "por las familias". "Las excusas que nos han querido poner de que la planta no es productiva no son creíbles", ha reprochado Carmen Sánchez.

La portavoz popular también ha criticado la posición del Presidente del Gobierno de España y "el cambio de discurso del PSOE", en referencia al posicionamiento público del senador Fernando López Gil sobre Airbus: "El PSOE está en otros juegos políticos", ha criticado Sánchez. La portavoz popular cree necesario incrementar la cuota de poder en Airbus para defender la planta y cree que es "una falta de respeto" la posición de Pedro Sánchez en este conflicto.