Cádiz pide a la Junta responsabilidad ante la necesaria transición energética

El Ayuntamiento de Cádiz ha pedido a la Junta de Andalucía “responsabilidad” ante la necesaria transición energética en la que se deben implicar conjuntamente todas las administraciones. En este sentido, tras mostrar su apoyo al Real Decreto de Ahorro y Eficiencia Energética aprobado por el Gobierno, ha asegurado no entender la actitud “déspota” de la Junta de Andalucía respecto a las medidas planteadas en el texto normativo, instándole a “superar el pensamiento atrasado y antiguo que viene demostrando el PP en Cádiz oponiéndose a todo tipo de medidas en ese camino imprescindible para el futuro, ya sea la peatonalización de una calle o el apagado de la iluminación nocturna de las playas”.

El Equipo de Gobierno ha recalcado que “se trata de una cuestión de responsabilidad y sentido común en la que vamos tarde, por lo que tenemos que remar todas las administraciones en esa dirección”. Se trata de fomentar “un uso responsable de la energía y entenderla como derecho, no como derroche”, cuestión en la que, “por suerte, el Ayuntamiento de Cádiz ha avanzado mucho”. De hecho, ha recordado que se creó una delegación municipal específica para la Transición Energética de la que han partido la mayoría de las acciones que se vienen aplicando en la capital. Entre otras medidas, ha aludido al apagado de la iluminación nocturna de las playas que se llevó a cabo “pese la oposición irresponsable, antiecológica y los intentos de boicot del PP”. Al respecto, ha agregado que “el tiempo ha demostrado que esta decisión contribuye al ahorro, evita un impacto a la biodiversidad de las playas y, desde luego, no perjudica al turismo sostenible que estamos fomentando”.

Sobre el apagado de monumentos y fuentes ornamentales, ha señalado que el Real Decreto no establece ninguna obligatoriedad al respecto. No obstante, las fuentes ornamentales de la ciudad funcionan con circuito cerrado de agua, se iluminan completamente con tecnología LED y se apagan desde las 23.00 horas. En cuanto a los monumentos, se están estudiando nuevas medidas que se podrían aplicar a partir de septiembre para favorecer el ahorro energético y que convivan con un turismo sostenible y con el comercio local. El Equipo de Gobierno ha subrayado su compromiso con el ahorro energético. Un ejemplo de ello es que durante el Estado de Alarma decretado durante la pandemia se procedió al apagado energético de los equipos y aparatos en edificios municipales que no tenían actividad y se suspendieron los consumos eléctricos puramente ornamentales.