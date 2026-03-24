Las buenas prácticas en la atención a víctimas de violencia de género, a debate en Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado la presentación del libro “Buenas prácticas en la atención a las víctimas de género en la justicia”, de la autora jerezana María Richarte Naranjo, que se celebrará el martes 24 de marzo, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Rosa Butler. La concejala de Juventud, Nazaret Ramírez, y la escritora han ofrecido hoy los detalles de esta cita literaria organizada por el Ayuntamiento de Puerto Real, la editorial Con M de Mujer y la propia autora.

La obra analiza de forma crítica cómo el sistema judicial atiende los casos de violencia de género y las carencias que aún persisten en la protección a las víctimas y sus familias. Richarte pone de relieve la falta de una perspectiva de género plena en los juzgados y las consecuencias psicológicas que esta ausencia genera, lo que contribuye a la revictimización y a la repetición de dinámicas de violencia institucional.

De igual modo, el libro defiende una atención integral que vaya más allá de la aplicación de la ley, incluyendo la educación, la sensibilización y el conocimiento real de las experiencias de las mujeres. Con ello, la autora busca ofrecer herramientas más humanas y eficaces a las y los profesionales que acompañan a mujeres supervivientes de violencia de género.

“Mi intención principal con este libro era contar desde mi experiencia trabajando en los juzgados y hablar de esas buenas prácticas —tanto en mi profesión, como con mi alumnado y con mujeres víctimas de violencia de género— que han vivido malas experiencias en los juzgados desde que comienza el proceso hasta que finaliza; buscar y explicar las causas de por qué, a pesar de haber legislación y de que se luche tanto contra esta lacra, hoy en día siguen existiendo tantos problemas”, señaló la autora.