El Ayuntamiento de Puerto Real denuncia otro incendio "presuntamente intencionado" en una colonia de gatos

Un incendio presuntamente intencionado ha afectado en las últimas horas a una colonia felina localizada en las inmediaciones de Casines. Las personas voluntarias encargadas de la gestión y cuidado de esta colonia han presentado una denuncia formal ante las Policías Nacional y Local. No es la primera vez que esta colonia sufre atentados de esta índole, poniendo en riesgo no solo a los animales que allí conviven sino a las zonas de alrededor.

Desde el Ayuntamiento de Puerto Real la concejala de Bienestar Animal, Virginia Mena, ha expresado un firme apoyo a la denuncia interpuesta por las gestoras de la colonia, así como su condena a cualquier acto de maltrato o violencia contra animales. Por el momento, se desconoce si algún animal ha resultado herido, ya que la mayoría han huido asustados por el fuego. Las personas voluntarias continúan buscando a los integrantes de la colonia para comprobar su estado.

Asimismo, el Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con las políticas de protección animal, la gestión ética de colonias felinas y la colaboración con las personas voluntarias que trabajan diariamente por el bienestar de los animales en el municipio. “Los vecinos y vecinas de Puerto Real cada vez están más implicados y sensibilizados con estos animales, llegando a denunciar todos los actos delictivos que se cometan contra ellos. La investigación ya está abierta para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades”, finaliza la concejala.