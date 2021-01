El Ayuntamiento convoca un Pleno extraordinario para aprobar el expediente definitivo del proyecto de Tiempo Libre

El Ayuntamiento de Cádiz ha convocado para el próximo martes, 19 de enero, a las 8.30 horas, un pleno extraordinario para la aprobación definitiva del estudio de detalle de Tiempo Libre después de que en el Pleno de diciembre los tres grupos de la oposición solicitaran la retirada del punto impidiendo su votación y retrasando todos los trámites. El concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha señalado“el surrealismo de la situación después de que los grupos municipales de PSOE y Ciudadanos hayan solicitado la convocatoria de Pleno extraordinario para votar exactamente lo mismo a lo que se opusieron hace menos de un mes”.

Vila ha recordado que el expediente que se elevó al Pleno de diciembre para su aprobación definitiva contaba con todos los parabienes jurídicos y cumplía con el planeamiento vigente, además de con el informe positivo de la Delegación Provincial de Fomento de la Junta de Andalucía. También se solicitó un informe a la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico y a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, dos órganos que no se han opuesto al desarrollo del proyecto. “Pese a contar con todos los procedimiento administrativos necesarios y a pesar de ser una inversión importante para el desarrollo de la ciudad, los grupos de la oposición no dudaron en solicitar y votar la retirada del punto para no pronunciarse sobre el proyecto y retrasar todos los trámites haciendo perder el tiempo a este Ayuntamiento, a la empresa inversora y a la propia ciudad, como se ha podido comprobar ahora”, ha afirmado Martín Vila.

Pero esta estrategia “inconsciente y chapucera se ve todavía más agravada cuando tan solo cinco días después del Pleno de diciembre, el PSOE y Ciudadanos piden la convocatoria de un Pleno Extraordinario solicitando aprobar el estudio detalle definitivo y a la vez instar a la empresa a modificarlo, es decir, lo mismo y lo contrario en un solo punto”. Finalmente, “se ve que han entrado en razón y esta misma semana han solicitado la convocatoria con un único punto en el que se solicita la aprobación definitiva del estudio detalle, que al fin y al cabo era lo mismo que presentó este Equipo de Gobierno en el Pleno de diciembre”. El concejal de Urbanismo ha calificado todo este proceso de “esperpento” y esperan que asuman “sus responsabilidades ante esta pérdida de tiempo cuyo único objetivo es intentar bloquear la gestión de este Equipo de Gobierno”.