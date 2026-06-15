El Ayuntamiento de Chiclana realiza un balance "exitoso, pese al levante" de la Feria de San Antonio 2026

El Ayuntamiento de Chiclana ha realizado este lunes balance de la Feria de San Antonio 2026, una edición que el delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz, ha calificado como “extraordinaria”, pese a los dos días de fuerte Levante que marcaron el desarrollo de la celebración. Díaz ha comparecido en rueda de prensa acompañado por los delegados de Mantenimiento Urbano y Policía Local, Mª Ángeles Martínez Rico y José Vera, respectivamente; representantes de la Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla; y caseteros del recinto ferial.

El responsable municipal de Fiestas ha destacado el trabajo coordinado llevado a cabo durante toda la Feria, especialmente el viernes, jornada en la que estuvo activa el Aviso Naranja por viento. En este sentido, ha subrayado que las decisiones adoptadas tuvieron como prioridad “velar por la seguridad y el disfrute de las personas”, con actuaciones centradas en reforzar el anclaje de casetas, atracciones y alumbrado extraordinario.“A pesar del viento, todos los días hemos tenido lleno en las casetas, incluido el viernes a mediodía, mientras que las atracciones también han contado con numeroso público, sobre todo el sábado y el domingo”, ha señalado Fede Díaz, quien ha defendido que, una vez finalizada la Feria, “podemos afirmar con rotundidad que las decisiones tomadas han sido las correctas”.

El delegado también ha puesto en valor la buena acogida de las novedades introducidas este año en el recinto ferial, que, según ha indicado, “han venido para quedarse”, aunque el Ayuntamiento también ha tomado nota de distintas cuestiones planteadas durante estos días. Díaz ha resaltado además la alta afluencia de público durante toda la semana, especialmente durante el sábado y el domingo, con una importante presencia de personas desde el mediodía en la zona de casetas. Asimismo, Fede Díaz ha agradecido la disposición de los caseteros, “totalmente entregados” tanto en la decoración como en la mejora de la programación oficial con actuaciones y reconocimientos. También ha destacado la mayor presencia de caballistas en el Real de la Feria y el éxito de público de los eventos celebrados en el recinto de Equimar.