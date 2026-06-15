El Ayuntamiento de El Puerto asumirá la gestión pública directa del Servicio de Ayuda a Domicilio desde el 1 de julio

Todo listo para que, a partir del 1 de julio, Suvipuerto – ahora Avanza El Puerto, se haga cargo de la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio de El Puerto de Santa María. La empresa municipal asumirá la totalidad de la plantilla de trabajadoras que actualmente presta este servicio esencial, y la ampliará en los próximos meses para poder atender a más usuarios.

La medida se hará efectiva tras culminar de forma ágil y rápida toda la tramitación administrativa, jurídica y organizativa necesaria para encargar la gestión del servicio a la empresa municipal Avanza El Puerto. Se cumple así el acuerdo entre Germán Beardo y la plantilla, integrada por 140 auxiliares y 3 coordinadoras, para garantizar tanto los derechos laborales de las profesionales como la continuidad y calidad de la prestación.

El Ayuntamiento trabaja también en el refuerzo de la bolsa de empleo con el objetivo de incorporar a más personal cualificado. Entre las primeras medidas puestas en marcha destaca un curso de formación en Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, dirigido a personas desempleadas e impulsado por la Concejalía de Formación Ciudadana, que dirige Silvia Gómez.

La gestión directa a través de Avanza El Puerto evita la necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de licitación y la búsqueda de una nueva adjudicataria, y garantiza la estabilidad del servicio, así como una mayor capacidad de planificación a largo plazo.

Esta acción formativa combina contenidos teóricos y prácticas, facilitando la incorporación laboral de los participantes a un sector con una creciente demanda de profesionales cualificados. Inicialmente, el curso contaba con 15 plazas, pero debido a la gran acogida y a la necesidad de formar más personal en este ámbito, la oferta se amplió hasta las 30 plazas. Mañana martes, todos los inscritos serán recibidos en la Concejalía de Formación Ciudadana, donde se dará a conocer la lista de los 30 candidatos seleccionados para participar en el curso.

El Ayuntamiento ha querido agradecer expresamente la colaboración de Óbolo Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social, actual adjudicataria del servicio, por facilitar una prórroga que ha permitido culminar el proceso con todas las garantías y hacer posible una transición ordenada. Del mismo modo, el equipo de Gobierno de Germán Beardo reconoce el compromiso mostrado por las trabajadoras y por el Comité de Empresa, que han trabajado conjuntamente para que este cambio pueda desarrollarse con éxito.