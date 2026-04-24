El Ayuntamiento de Cádiz ya es patrono de la Fundación Archivo Manuel de Falla

El alcalde de la ciudad, Bruno García, acompañado de los tenientes de alcalde de Cultura, Maite González, y de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha informado que desde el pasado martes 21 de abril el Ayuntamiento de Cádiz ya forma parte de la Fundación Archivo Manuel de Falla como patrono institucional.

Esta Fundación tiene su sede en Granada y tiene como patronos al Ayuntamiento de Granada, el Ministerio de Cultura, la Subdirección general de los archivos estatales, la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada. El alcalde ha explicado que el Archivo Manuel de Falla es un centro de documentación musical que conserva el legado documental y la biblioteca del compositor nacido en Cádiz y vivió durante una buena parte de su vida en Granada.

Ha recordado que este año 2026 “celebramos el 150 aniversario del nacimiento de este gran compositor y desde el Ayuntamiento de Cádiz ya estamos trabajando en una programación especial para esta conmemoración”. Hace unas semanas se firmó en Madrid un protocolo entre todos los patronos de la Fundación para la celebración de una serie de eventos y actividades en torno a Manuel de Falla y ahora, al formar parte de la Fundación, el Ayuntamiento también firmará dicho protocolo.

Bruno García ha declarado que el contacto con la institución de cara al programa de actividades que se está preparando es constante y, de hecho, la teniente de alcalde delegada de Cultura ha mantenido varios encuentros con la presidenta de la Fundación, Elena García de Paredes. El alcalde ha agradecido a la presidenta “su empeño para que estemos presentes en este patronato y por su lealtad institucional a la hora de afrontar este año Falla con la presencia de las dos ciudades que marcaron la vida de Manuel de Falla, Cádiz y Granada”.