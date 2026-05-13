El Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación Cádiz Centro Comercial Abierto renuevan el convenio de colaboración

El Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación Cádiz Centro Comercial Abierto han firmado este lunes un nuevo convenio de colaboración. El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado por la teniente de alcalde de Comercio, Beatriz Gandullo, y el presidente de la Asociación Cádiz Centro Comercial Abierto, José Amaya, han firmado un acuerdo que permitirá llevar a cabo diferentes acciones de dinamización del comercio de esta zona de la ciudad.

Esta subvención, dotada con 80.000 euros desde que este Equipo de Gobierno la aumentara en un 25% en 2024, permitirá, entre otras cuestiones, llevar a cabo campañas de promoción de la actividad comercial coincidiendo con eventos de gran relevancia para la ciudad, o en temporadas clave para el sector, como la Navidad o el verano. También irá destinada a los programas de fidelización de la clientela.

El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha destacado la importancia de este convenio “que nos permite seguir ayudando y colaborando con el comercio local, que es clave para nuestros barrios y para la economía de la ciudad”.

Por su parte, José Amaya, presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto, ha agradecido el apoyo municipal y su constante apoyo al comercio local asegurando que esta subvención “nos ayuda a seguir desarrollando proyectos, campañas e iniciativas que benefician tanto a los negocios como a la ciudadanía, y nos anima a continuar construyendo un Cádiz más vivo, más fuerte y más conectado”.