Avanzan los trabajos de terminación del Teatro del Parque

Las obras de terminación del Teatro del Parque ya han comenzado y avanzan a buen ritmo por parte de la empresa adjudicataria de estos trabajos, Gruexma SL. Estos trabajos tienen un coste de 1.634.702 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses y se enmarcan dentro de la reforma integral del Parque Genovés iniciada por este Equipo de Gobierno, que contempla mejoras en la jardinería y en el cerramiento de este espacio y la recuperación de la pérgola de Santa Bárbara.

Las obras del Teatro del Parque se encontraban al 70% aunque había que añadirle el espacio escénico ya que no estaba incluido en esa segunda fase. Actualmente está la práctica totalidad de la estructura, albañilería y revestimientos finales quedando pendiente la carpintería, cerrajería, vidrios y los aparatos sanitarios. Asimismo, se culminarán las actuaciones que no quedaron totalmente finalizadas y se repasarán otras que ya se hicieron, además del citado espacio escénico.

Además de las obras en el Teatro del Parque, el Ayuntamiento ya está trabajando desde hace meses en la mejora del cerramiento del propio parque, en los espacios verdes y en el mobiliario, donde se han invertido 470.000 euros. En fase de inicio también están las obras de recuperación de la pérgola de Santa Bárbara, adjudicadas a la empresa JMI Obras y Reformas por un importe de 941.109,77 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

Las obras consistirán en la reparación y reforma de la fachada de la pérgola y de los nuevos locales que revitalizarán esta zona de la ciudad. Estos espacios estarán destinados a la cultura, a la hostelería y a los vecinos. Con estas tres actuaciones que forman parte de la reforma integral de la mayor zona verde de la ciudad “se recuperará un espacio fundamental para Cádiz y que durante años ha estado en completo estado de abandono”.