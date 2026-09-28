En octubre

La astronauta Sara García Alonso abrirá el Blue Zone Forum InnovAzul 2026

La primera mujer española seleccionada como astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea será la encargada de pronunciar la conferencia inaugural del encuentro, que se celebrará del 28 al 30 de octubre

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

La astronauta en una foto de archivo
La astronauta en una foto de archivo | OCR

La astronauta e investigadora Sara García Alonso será la encargada de pronunciar la conferencia inaugural de Blue Zone Forum InnovAzul 2026, que se celebrará en Cádiz del 28 al 30 de octubre bajo el lema "Proyectando en azul", organizado conjuntamente por la Zona Franca de Cádiz y la Universidad de Cádiz.

García Alonso se convierte así en la primera gran ponente anunciada para una edición que reunirá en la capital gaditana a empresas, emprendedores, investigadores, instituciones, estudiantes y expertos para abordar los principales retos y oportunidades de la Economía Azul desde la innovación, el conocimiento, la sostenibilidad y el emprendimiento.

Sara García Alonso es la primera mujer española seleccionada como astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA). Bióloga molecular e investigadora especializada en cáncer y medicina de precisión, es doctora en Biología Molecular por la Universidad de León y ha desarrollado parte de su carrera científica en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Actualmente lidera un grupo de investigación orientado al desarrollo de nuevos fármacos contra el cáncer de pulmón y páncreas. En 2022 fue seleccionada por la ESA dentro de la nueva promoción de astronautas europeos, lo que la ha convertido en una de las figuras españolas más reconocidas vinculadas al espacio, la ciencia y la innovación. Compagina además su labor investigadora con una destacada actividad divulgativa.

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