Abierta en la Casa Consistorial de Puerto Real una exposición sobre las salineras

Del 15 al 30 de octubre permanecerá abierta en la sede de la Plaza de Jesús del Ayuntamiento de Puerto Real una de las exposiciones enmarcadas en los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres Rurales 2025 organizados por la Unidad de Feminismos del Ayuntamiento.

La muestra, titulada “¿Dónde están las mujeres? Las salinas de Puerto Real”, ha sido inaugurada por la alcaldesa, Aurora Salvador, junto a la concejala de Feminismos, Lorena Díaz. La misma es fruto del proyecto subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer, “Estrategia cultural en el medio rural: igualdad, teatro y patrimonio” desarrollado por la Asociación de Mujeres Artistas “Las Roldanas”, tal y como explicaba Carmen Gutiérrez, integrante de este colectivo.

La muestra la componen una docena de fotografías que recrean escenas protagonizadas por mujeres en las salinas de nuestro entorno y que reflejan el papel desempeñado por las féminas, muchas veces invisibilizado. “El concepto de mujer rural ha evolucionado con el paso del tiempo. Hoy vemos cómo las mujeres rurales desarrollan actividades muy diversas, manteniendo su vínculo con la tierra pero incorporando una mayor conciencia medioambiental. Es fundamental visibilizar ese trabajo, y precisamente eso es lo que pretende esta exposición”, señaló Lorena Díaz López.

Este material fotográfico ha sido posible gracias al Club Fotográfico 76 Juan Rivera, asociación de mujeres La Espiga del Barrio Jarana, Juan Ruíz Muriel de la Salina Molino de Ossio, Juani Rubio Seda de la asociación de vecinos del Meadero de la Reina, Lucía Bocanegra Gutiérrez y Ramón Bocanegra.