La XXVI ExpoBerja-Alpujarra llega este fin de semana con más de 40 empresas

La feria ExpoBerja-Alpujarra llega a su vigésimo sexta edición, que se celebrará entre el sábado 31 de octubre y lunes 2 de noviembre en el centro de usos múltiples (CUM) de Berja (Almería) con más de 40 empresas participantes. La feria contará con expositores de comercio, artesanía, gastronomía, servicios y entidades, además de atracciones infantiles y un tren turístico disponible el sábado, el domingo y el lunes.

La programación incluye talleres y animación para los más pequeños, un desayuno para mayores, conciertos y espectáculos musicales, un desfile de moda infantil, un concurso de disfraces de Halloween y una actividad formativa sobre cómo actuar en situaciones de emergencia a cargo de Miguel Assal. El lunes, a las 18,30 horas, se celebrará un homenaje a empresarios y comerciantes jubilados.

El diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha señalado que "los productos de 'Sabores Almería' también estarán presentes en la cita", por lo que ha agradecido al Ayuntamiento de Berja y a la asociación de empresarios Acehber su colaboración. Sánchez ha destacado que además de las "delicias agroalimentarias" también habrá "actividades para los más pequeños, para los mayores y para quienes simplemente quieren pasear, comprar y disfrutar de los productos de la comarca y de la provincia".

Por su parte, el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha destacado que "esta feria ha conseguido consolidarse gracias al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, Acehber, los expositores y todas las personas que año tras año apuestan por participar".

"Queremos que vecinos y visitantes disfruten de la programación, conozcan nuestros productos y establecimientos y encuentren en la ExpoBerja un punto de encuentro para toda la Alpujarra", ha añadido.

El concejal virgitano de Comercio, Rafael Villegas, que esta edición se ha preparado "con mucha ilusión" y "con el objetivo de seguir ofreciendo una feria atractiva tanto para los expositores como para el público", al que también se ofrecerán actividades por la celebración de Halloween.

RUTA DE LA TAPA

De forma paralela, la XIX Ruta de la Tapa de Berja se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre en 16 establecimientos: diez bares y restaurantes del grupo 1, tres del grupo 2 y tres pastelerías de tapa dulce.

Para que el 'tapa-voto' sea válido deberá llevar el sello de, al menos, siete establecimientos del Grupo 1, dos del Grupo 2 y dos de tapa dulce, y depositarse en la urna situada en el stand del Ayuntamiento de Berja en la feria. La urna se cerrará el lunes 2 de noviembre a las 17,30 horas y el sorteo y la entrega de premios se celebrarán ese mismo día a las 19,00.

Entre los participantes en el sorteo hay un viaje valorado en 600 euros para los tapa-votos completos, una tablet entre todos los válidos, y vales de consumición de entre 50 y 150 euros, además de un lote de regalos de Apicultura Peña. Se entregarán también premios a las mejores tapas saladas y dulces, por votación del público y del jurado, y un premio a la mejor tapa saludable. Toda la información de la feria y de la ruta está disponible en www.expoberja-alpujarra.es.