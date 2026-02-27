Winter Tote Fest despide febrero con una gran noche de rock en Almería

Almería cerrará el mes de febrero con una descarga de guitarras y espíritu rockero gracias al Winter Tote Fest. El festival se celebrará el sábado 28 de febrero en la sala Berlín Social Club y reunirá a tres artistas que representan distintas generaciones y formas de entender el rock and roll: Burning, Pancho Varona y JJ Fuentes.

Impulsado por Tote de Simón, el encuentro cuenta con la colaboración del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería y el respaldo de entidades como Crash Music, Vera Import o Águila Sin Filtrar. La organización ya ha confirmado los horarios de una jornada que promete emociones fuertes.

Las puertas abrirán a las 17.00 horas y el primero en subir al escenario será Pancho Varona, que ofrecerá un concierto en formato acústico a partir de las 18.30 horas. A las 20.00 tomará el relevo el almeriense JJ Fuentes, mientras que el broche final lo pondrá Burning, cabeza de cartel, desde las 21.45 hasta aproximadamente las 23.00 horas.

Las entradas están disponibles a un precio promocional de 25 euros —con consumición incluida— a través de la plataforma Entradium.

Burning, con medio siglo de trayectoria, es uno de los pilares del rock urbano español. Supervivientes de cambios y adversidades, han firmado himnos que forman parte de la memoria colectiva, con un sonido callejero, nostálgico y directo que sigue conectando con varias generaciones.

Por su parte, Pancho Varona encara una nueva etapa en solitario tras poner fin en 2022 a cuatro décadas de colaboración con Joaquín Sabina. Considerado pieza clave en la construcción del universo musical de Sabina durante sus años más brillantes, Varona se presenta ahora como un autor y guitarrista con voz propia.

Completa el cartel JJ Fuentes, una de las figuras emergentes del rock nacional. Desde sus inicios en 2013 ha publicado varios trabajos y ha recorrido escenarios de todo el país, llegando incluso al WiZink Center. En 2025 lanzó ‘El heredero’ con El Dromedario Records, un disco que repasa lo mejor de su repertorio junto a referentes como Álvaro Urquijo, Kutxi Romero, Aurora Beltrán, Carlos Goñi o Johnny Cifuentes.

Winter Tote Fest nació hace ocho años casi como una celebración entre amigos y, con el tiempo, se ha consolidado como una cita fija para los amantes del rock en la ciudad. En sus últimas ediciones invernales ha contado con nombres destacados de los años ochenta, reforzando su apuesta por combinar talento local con figuras históricas del género. Ahora, con Burning al frente del cartel, el festival se prepara para despedir febrero con una auténtica fiesta de rock and roll.