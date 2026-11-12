Vera inaugura la XVI Semana Cultural del Club Taurino con gastronomía y tradición

Vera ha iniciado la XVI Semana Cultural del Club Taurino Veratense con una jornada que ha combinado gastronomía y divulgación taurina en las instalaciones de Terraza Carmona. La programación ha arrancado con la presentación de las XXX Jornadas Gastronómicas 'El toro bravo en la cocina' y una charla-coloquio centrada en las particularidades del ojo del toro de lidia.

Esta edición tiene un carácter especial, ya que se cumplen 30 años desde que esta iniciativa gastronómica comenzó su andadura en 1995. Las jornadas se celebran durante este jueves y viernes, en horario de almuerzo, con la participación de diez cocineros: ocho de la provincia de Almería y dos llegados de otros puntos del país.

Entre los participantes se encuentran Antonio Martínez Bleda, del Restaurante Frontera de Tobarra (Albacete), y Juan Rayos, al frente de La Herencia Finca Casa Grande, en Torre Pacheco (Murcia). Ambos han acompañado al chef anfitrión, Antonio Carmona, durante la presentación.

La propuesta gastronómica reúne cada día a seis restaurantes, que elaboran un menú conjunto utilizando diferentes piezas de res brava como ingrediente principal. Una iniciativa que busca combinar la cocina tradicional con nuevas técnicas y propuestas creativas.

En sus treinta años de historia, 'El toro bravo en la cocina' ha contado con más de 150 restaurantes, tanto españoles como internacionales, con representación de una veintena de países de Europa, América y Asia.

El menú de este jueves contará con las propuestas de Arcilla, Alinea, Rustir Bistrobar, Ginés Peregrín, Restaurante Frontera y Terraza Carmona. Entre los platos previstos figuran un pithivier de zancarrón de toro de lidia, una lasaña de utrero y un risotto de trigo con rabo de cuatreño.