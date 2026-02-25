Vera concede su “Sol de Oro” al presentador Jaime Cantizano

El Sol de Oro Ciudad de Vera es un galardón que el Ayuntamiento concede cada año, coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), a personas e instituciones que han destacado en la promoción y dinamización turística de la localidad.

Estos premios, entregados desde hace más de treinta años, buscan reconocer a quienes fortalecen la marca turística de Vera, uno de los principales motores económicos del municipio. Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran figuras como el artista David Bisbal, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada o el empresario José M.ª Rossell, fundador de la cadena Hoteles Playa.

Jaime Cantizano, embajador del turismo veratense

En esta edición, el Sol de Oro ha sido otorgado a Jaime Cantizano Camacho, quien no pudo recibir el premio durante FITUR por la cancelación de las actividades institucionales derivadas del accidente de Adamuz. La entrega se realizó finalmente en Madrid, en las instalaciones de Atresmedia, de manos del alcalde de Vera, Alfonso García, y la concejal de Promoción de la Ciudad, Carolina Pérez.

El alcalde destacó que “las tres visitas de Jaime Cantizano a Vera con motivo de la Final Nacional del Torneo de Golf de Onda Cero han contribuido de manera significativa a fortalecer la marca turística de nuestro municipio. Su cariño y profesionalidad han transmitido a miles de oyentes de toda España las bondades de Vera, consolidándolo como un merecido destinatario de esta distinción”.

Promoción turística a través de Onda Cero y el golf

Jaime Cantizano ha visitado Vera en tres ocasiones —2022, 2023 y 2024— para emitir su programa Por fin no es lunes desde Valle del Este Golf Resort, durante la Final Nacional del Torneo de Golf de Onda Cero. La difusión del torneo y de los atractivos turísticos locales a través de programas de máxima audiencia nacional ha sido una herramienta clave para promocionar Vera.

Su participación ha impulsado el turismo vinculado al golf, consolidando a Valle del Este Golf Resort como referencia nacional, y ha reforzado la imagen turística del municipio gracias al compromiso y la profesionalidad demostrados por el equipo de Onda Cero, personificado en Cantizano.

Distinción oficial del Ayuntamiento de Vera

Según la resolución aprobada por el consistorio, “Jaime Cantizano Camacho reúne sobradamente los méritos, cualidades personales y trayectoria ejemplar exigidos por la Ordenanza de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Vera, habiendo contribuido de manera destacada a mejorar la imagen turística del municipio, motivo por el cual se le concede la distinción honorífica Sol de Oro Ciudad de Vera”.