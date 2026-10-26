Tres mujeres intoxicadas por monóxido de carbono en una vivienda de Albox y un bloque desalojado

Tres mujeres de 21, 29 y 50 años han sido trasladadas al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa tras sufrir una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono en una vivienda de Albox. El suceso ha obligado a desalojar el bloque de pisos por la acumulación de gas butano.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA-112), el aviso se recibió sobre las 10:45 horas de este lunes, cuando el 061 solicitó la intervención de bomberos y fuerzas de seguridad tras localizar a tres personas inconscientes y con síntomas de intoxicación en un piso de la calle Jaén.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos del Levante, la Guardia Civil y la Policía Local, que confirmaron la intoxicación de las tres mujeres.

Las afectadas fueron evacuadas al hospital mientras se desalojaba a los vecinos del inmueble por la elevada concentración de gas. Las causas del suceso están siendo investigadas.